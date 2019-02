Kryeparlamentari Kadri Veseli ka thënë se qëndrimi i tij për dialogun me Serbinë është që nuk duhet të ketë kurrfarë korrigjimi të kufijve, as s’duhet të ketë asociacion me komuna me shumicë serbe me fuqi ekzekutive e do të ketë vetëm një Mitrovicë.