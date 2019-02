Haradinaj: Kosova nuk e ka luksin të kthehet mbrapa nga shtetësia

Me mbledhje festive e ka nisur ditën kabineti qeveritar, për nder të 11-vjetorit të pavarësisë së Kosovës.

Kreu i ekzekutivit, Ramush Haradinaj, para ministrave të qeverisë së tij, ka thënë se ky duhet të jetë vit i përmbylljes së çështjeve të hapura, sidomos atyre me Serbinë.

“Kjo nënkupton edhe një marrëveshje për njohje obligative ligjore me Serbinë në kufijtë ekzistues, njëkohësisht edhe anëtarësimin tonë në NATO. Gjatë rrugëtimit tonë kemi hasur në sfida, jemi tash në sfida, do të sfidohemi në të ardhmen, por bindja ime është që Kosova nuk e ka luksin të bëjë hapa prapa, por vetëm hapa para, këtë duhet t’ua kërkojmë dhe t’ua shpjegojmë edhe miqve tanë, se hapat prapa e dobësojnë Kosovën”, ka thënë Haradinaj.

Ka kujtuar se sukses i vendit është se ky përvjetor i pavarësisë po festohet së bashku me ushtri.

“Ajo që mendoj se është me rëndësi sot, t’ua konfirmojmë qytetarëve të Kosovës se me kujdesin më të madh jemi përballur me të gjitha temat që janë ndodhur para Kosovës, para Qeverisë. Ka shumë vendime, ka shumë ligje, pako ligjore të respektueshme, reformë e ka po ashtu edhe vendime të mëdha si ato që i kaluam sikurse ishte ushtria , pastaj vendimet që lidhen me Trepçën”, ka thënë Haradinaj.

Kurse, nën tingujt e himnit, është bërë ngritja solemne e flamurit të Republikës së Kosovës.

E, më pas, së bashku, Thaçi e Haradinaj kanë vazhduar për të bërë homazhe te shtatorja e ish-presidentit Ibrahim Rugova, duke vendosur kurora lulesh edhe te lapidari për të pagjeturit gjatë luftës së fundit në Kosovë.

Në këto aktivitete nuk është parë partneri i koalicionit të Haradinajt, kryetari i PDK-së dhe Kuvendit, Kadri Veseli.