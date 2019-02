Rriten zërat që kërkojnë nga presidenti mosdekretimin e Ligjit për Pagat

Për një orë, asnjë aeroplan nuk ka lëvizur në Aeroportin Ndërkombëtar “Adem Jashari”.

Si rezultat i pakënaqësisë me përfshirjen në Ligjin e Pagave, Shoqata Sindikale e Kontrollorëve të Trafikut Ajror, filloi me grevë njëorëshe e cila i ka prekur fluturimet komerciale, derisa planifikohet që orari i grevës të zgjatet ditëve në vazhdim, raporton KTV.

“Ne sot, fillimisht, nisim me grevë njëorëshe, pastaj nesër e vazhdojmë me 4 orë, e kështu me radhë, deri me datën 18 që fillon greva 24-orëshe... Ne besojmë që do të reflektojnë dhe presidenti do ta kthejë Ligjin në Parlament, por nëse nuk e kthejnë do të vazhdojmë kështu besoj”, ka thënë Kushtrim Fazliu, kryetar i Shoqatës Sindikale të Punëtorëve të Kontrollit Ajror

Përfshirja e tyre në Ligjin për Pagat, nga kontrollorët po konsiderohet si cenuese për autonominë e institucionit.

“Duhet të kuptohet që ka institucione në këtë vend të cilat kanë specifikat e veta, të cilat nuk munden me hy në një vend ose të përfshihen të gjitha këto institucione prej Ligjit të Pagave”, ka thënë Artan Hasani, kryetari i Sindikatës së Kontrollorëve Ajrorë.

Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror, më herët kishte kundërshtuar përfshirjen e tyre në Ligj, duke kujtuar praktikat e Komisionit Evropian për pavarësinë e agjencive që menaxhojnë trafikun ajror.