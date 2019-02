Arrestohet polici, e risuspendohet arsimtari që abuzuan seksualisht me të miturën në Drenas

Institucionet në Prishtinë e Drenas janë vënë në lëvizje, pas publikimit të lajmit se një e mitur nga qyteti i vogël në Drenicë, ka përjetuar abuzim të dyfishtë seksual.

Me dyshimet se ka kryer veprën penale të “dhunimit dhe keqpërdorimit seksual”, është arrestuar dhe ndaluar për 48 orë, zëvendësshefi i hetimeve në Policinë e Kosovës në Drenas, me inicialet V.V.

Ky rreshter, dyshohet se ka dhunuar dhe keqpërdorur 16-vjeçaren me inicialet A.G.

E, hetimet dhe veprimet e Inspektoratit Policor, erdhën pas një informate anonime që ky institucion pranoi .

IPK, gjithashtu, ka kryer bastisje në shtëpinë e të dyshuarit, zyrën e tij në Stacionin Policor në Drenas dhe një ordinancë private, duke sekuestruar disa sende.

Por, komandanti i Stacionit Policor në Drenas, nuk ka pranuar të japë sqarime me arsyetimin se lënda tashmë është në Prokurori.

E, për këtë çështje, nuk ka pranuar të flasë as familja e viktimës.

I shqetësuar me këtë situatë, kryetari i komunës së Drenasit ka ndërmarrë veprime të tjera, duke risuspenduar një arsimtar të gjimnazit “Skënderbeu” në Drenas, ndaj të cilit fillimisht viktima, qysh në vitin 2016, kishte hapur rast për keqpërdorim seksual.

Ramiz Lladrovci, përmes një konference për media, dha arsyet se përse ishte detyruar ta kthente në punë këtë mësimdhënës.

Ndërsa, në shkollën ku viktima vijon mësimin, vetëm është konfirmuar se një ditë më parë, hetues të policisë kanë marrë në pyetje atë lidhur me këtë rast.

Zëvendësshefi i hetimeve në Drenas, me inicialet V.V., dyshohet se me vite me radhë kishte përdhunuar 16-vjeçare me inicialet A.G.

E, si pasojë e kësaj, viktima kishte mbetur shtatzënë dhe ishte detyruar ta kryente një abort në një klinikë private në Prishtinë.

E gjithë historia kishte nisur në kohën kur 16-vjeçarja kishte qenë viktimë e një mësuesi dhe kishte shkuar në polici për ta denoncuar mësimdhënësin për keqpërdorim seksual.

KTV-ja ka tentuar të kontaktojë me gjinekologun Fehmi Ahmeti, i cili dyshohet se ka kryer këtë abort, por kontakti me ka qenë i pamundur.

Oda e Mjekëve të Kosovës ka bërë të ditur se ka nisur hetimet lidhur me shkeljet eventuale në këtë rast.

Oda, gjithashtu, ka kërkuar nga të gjitha institucionet përgjegjëse që të ofrojnë çfarëdo të dhëne apo prove materiale që do të ndihmonte procedurën e shqyrtimit të etikës profesionale të mjekëve.

E, lidhur me këtë dhunim dhe keqpërdorim seksual të një të miture, janë paralajmëruar protesta në Prishtinë dhe Drenas.