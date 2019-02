Komisioni Hetimor i Kuvendit i çon në Prokurori shkeljet e konstatuara në dëbimin e 6 turqve

Shkeljet që ka identifikuar Komisioni Hetimor për dëbimin e gjashtë shtetasve turq nga Kosova, më 29 mars të vitit të shkuar, janë deponuar në Prokurorinë Speciale të Kosovës.

Xhelal Sveçla e Driton Selmanaj thanë se ky Komision ka arritur të identifikojë 31 shkelje që prej kërkesës për revokim të lejeve, e deri te dëbimi i tyre, raporton KTV.

Por, deri te ky raport, thanë se hasën në shumë vështirësi, sidomos nga pengesat që u bënë partitë në pushtet.

Ky raport i komisionit ka mbetur vetëm draft, sepse LDK-ja e VV-ja thonë se u tradhtuan nga anëtarët e partive në pushtet.

Sipas tyre, Driton Gashi, ish-shef i AKI-së dhe ish-drejtori i Policisë, Shpend Maxhuni, kanë bërë deklarim të rrejshëm, gjë që bie ndesh me ligjin.

Në bazë të gjetjeve të raportit, janë renditur një varg institucionesh që kanë bërë shkelje që nga revokimi i leje-qëndrimeve e deri te dëbimi.

Shkeljet kanë nisur nga AKI-ja, e cila kishte kërkuar revokimin e leje-qëndrimeve për 6 shtetasit turq me pretendimin se ata rrezikonin sigurinë kombëtare, duke vazhduar me Policinë e Kosovës, Drejtorinë për Migrim e të Huaj në Policinë e Kosovës, Departamentin për Shtetësi, Azil e Migrim në kuadër të MPB-së dhe Divizionin për Ripranim dhe Kthim.

Si shkelje e Kushtetutës është përmendur dëbimi i njërit prej 6 personave, për të cilin nuk kishte kurrfarë urdhri të ligjshëm.

Ai u dëbua pavarësisht që institucionet kishin kuptuar se ishte njeriu i gabuar.

Në vend të Hasan Hysein Demirit, u arrestua e dëbua Hasan Hysein Gunakani.

“Ai agjenti i AKI-së, ka folur me zinxhir të vetin, një minutë-dy. Kolonel tha, personi në fotografi është qiky, qiky është qaj person që ka me shku. Këtu është bërë një gabim teknik aty te emri, po këtë e korrigjojmë ndërkohë, tha ky shkon. Unë në mundësitë e mia, kam thënë ky person me këto dhëna nuk është, shikoji të dhënat e tij Gynakan. . . . Ka komunikuar zyrtari i AKI-së me zinxhirë të vet dhe nuk e di me kë. . . . I ka thënë fotografia e njeriut se ata e panë kur doli aty është ky. Kemi bërë gabim shtypi vetëm në emër . . . . Kështu që mos u merr me emër. Ma kanë dhënë edhe udhëzimin, sepse unë ju kam thënë shiko të paktën kur të shkojmë që të kthehemi prej aksionit ma dërgoni ju që ta ndërrojmë në vendimin tani po atij s’mund t’ia japim më se ai eci”, ka thënë Rrahman Sylejmani, drejtor i DMH-së.

Tutje, shkeljet vazhdojnë me dëbimin e paregjistruar dhe pa lënë asnjë shenjë të largimit të tyre nga Kosova, duke përfshirë edhe mosregjistrimin e tyre në sistem.

Sipas raportit, dëbimi i gjashtë shtetasve turq në një vend ku kishte rrezik real që ata do t’i nënshtroheshin torturës ose dënimeve apo trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese, paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare.

Shkeljet e kompanisë ajrore që paraqiti të dhëna të rrejshme në Ministrinë e Infrastrukturës, mbetën të pandëshkuara derisa kompania ajrore “Birlesik Insaat” ka shkelur Rregulloren për Aprovimin e Fluturimeve Charter dhe Taxi.