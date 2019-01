Pas dy ditësh përplasje në distancë, krerët e koalicionit qeveritar PAN, plus Behgjet Pacolli, janë takuar të mërkurën pasdite për të diskutuar për krizën.

Takimi u mbajt në ndërtesën e Qeverisë dhe ka zgjatur më shumë se dy orë.

KTV-ja mëson se në takim është thënë që Ramush Haradinaj nuk mund t’i mbajë të dyja, edhe taksën, edhe Qeverinë dhe se duhet të gjendet një kompromis për këtë.

I gjithë takimi u përmblodh me një komunikatë për media nga Qeveria.

“Gjatë takimit është biseduar kryesisht për aspektet kryesore që ndërlidhen me platformën e dialogut, e cila pritet të miratohet së shpejti në Kuvendin e Kosovës. Platforma e Dialogut do të reflektojë pozicionin unik të institucioneve të vendit për arritjen e një Marrëveshjeje Gjithëpërfshirëse Ligjërisht e Obligueshme, e cila duhet të rezultojë me njohjen reciproke dhe anëtarësimin e Kosovës në OKB”, thuhet në njoftim.

Po kështu, komunikata tregon se liderët e koalicionit janë zotuar për bashkëpunim më të ngushtë me partnerët strategjikë dhe insistojnë se Qeveria është stabile.

“Është vlerësim i përbashkët se koalicioni është funksional dhe stabil. Do të vazhdohet me përkushtim në arritjen e qëllimeve në përputhje me objektivat programore qeverisëse ”, shkruan më tej në komunikatë.

Për krizën rreth taksës, Koha.net mëson se kryeministri Haradinaj do ta takojë të enjten, ambasadorin amerikan, Philip Kosnett.

Ideatori i pezullimit të taksës, Kadri Veseli, nuk ka dhënë asnjë koment për takimin, kurse lideri i NISMËS, Fatmir Limaj, tha se kompromisi e uniteti duhet të arrihen.

Për largimin e taksës ka folur më herët edhe ministri i Jashtëm, Behgjet Pacolli.