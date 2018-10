Limaj ballafaqon SBASHK-un me ministrin e Arsimit

Për një kohë të gjatë anëtarët e Sindikatës së Arsimit i kërkuan ministrit të këtij dikasteri, Shyqyri Bytyqi, që të takohen dhe të diskutojnë për shumë parregullsi që sipas tyre, po bëhen në këtë sektor.

Por , Shyqyri Bytyqi, ata thanë se për gjithë këtë kohë i ka anashkaluar, raporton KTV.

Të gjendur në këtë situatë, kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj, ka kërkuar takim me shefin partiak të Bytyqit, njëherësh zëvendëskryeministrin e Kosovës, Fatmir Limaj.

Para takimit, Jasharaj tha se do t’ia bëjë me dije Limajt të gjitha pakënaqësitë që i kanë karshi ministrit Bytyqi, dhe do t’i parashtrojnë atij kërkesë për përshpejtim të Ligjit për mësimdhënësit e viteve ‘90-ta, si dhe kategorizim më të mirë të punëtorëve arsimorë në Ligjin për pagat.

Jasharaj tha se duhet edhe shumë për të bërë për këtë sektor, pasi mësuesit ende po vazhdojnë mësimin me shpuzë e shkumës, ndërsa me shumë pak investim sipas tij, sistemi arsimor do të mund të modernizohej.