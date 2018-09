Maja e Pançiqit në Kopaonik pritet të jetë kontestuese në demarkimin e kufirit me Serbinë

Në kohën kur korrigjimi i kufirit me Serbinë vazhdon të jetë tema më e diskutueshme, Komisioni Shtetëror për Mbikëqyrjen dhe Mirëmbajtjen e Kufirit, ka nisur mbledhjen e materialeve për të shënjuar vijën kufitare me shtetin serb.

Kreu i këtij komisioni, Shpejtim Bulliqi ka thënë se Maja e Pançiqit në malet e Kopaonikut pritet të jetë pikë kontestuese.

Megjithatë, ai ka deklaruar se Kosova ka fakte të mjaftueshme për ta treguar gjendjen reale të vijës administrative në periudha të ndryshme kohore, raporton KTV.

Qeveria e Kosovës thotë se ky komision në momentin e emërimit, ka marrë detyrë që të demarkojë vijën kufitare me vendet fqinje.

Në një përgjigje me shkrim, zyrtarë të qeverisë thonë se demarkimi i kufirit me Serbinë, nuk mund të bëhet pa një marrëveshje ndërmjet dy shteteve.

“Qeveria ka themeluar Komisionin Shtetëror për shënjimin e vijës kufitare. Ky komision përbëhet nga disa anëtarë, të cilët kanë detyra të caktuara dhe kanë mandat 2 vjeçar. Shënjimi i vijës kufitare me vendet fqinje bëhet atëherë kur ka dakordim prej të dyja palëve dhe kur lindë nevoja për këtë. Në rastin konkret me Malin e Zi, ka pasur marrëveshje ndërshtetërore, ku janë caktuar pikat, ku pritet të bëhet edhe korrigjimi”, thuhet në përgjigjen e Kryeministrisë.

Ish-deputeti i LDK-së, Shpejtim Bulliqi, kundërshton idenë e presidentit Thaçi për ndryshim apo korrigjim të kufirit me Serbinë.

Që nga korriku, presidenti Hashim Thaçi është shprehur se në kuadër të dialogut me Serbinë, do të diskutohet edhe për korrigjim të kufirit me këtë shtet, duke thënë se tri Komunat e Luginës do t’i bashkohen Kosovës.