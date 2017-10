Nisma mobilizohet në Malishevë për fitore të thellë

Interesi i rinisë dhe qytetarëve të Malishevës është fitorja e Nismës për Kosovën dhe kandidatit të saj për kryetar komune Ragip Begaj pa balotazh në zgjedhjet e 22 tetorit, duke afirmuar vizionin e kësaj partie për Kosovën dhe qytetarët e saj.

Kështu është thënë sonte në tubimin zgjedhor të Nisma për Kosovën në Malishevë, transmeton ksp.

Deputeti i Nisma për Kosovën, Enver Hoti, ka thënë se janë mbledhur në këtë tubim për të shtuar mobilizimin, në mënyrë që kandidati i kësaj partie për Malishevë Ragip Begaj të fitojë pa balotazh në zgjedhjet e 22 tetorit.

“Prandaj ju ftoj që të mobilizoheni dhe të ecim përpara. Pse duhet të mobilizohemi? Nuk duhet të mobilizohemi që Nisma të fitojë, nuk është problemi a fiton Ragip Begaj a Nisma, a jo, por ne po kërkojmë që fitorja jonë të jetë e thellë, sepse në asamble duhet të jenë mbi 16 asamblistë nga Nisma. Nuk kemi nevojë më që kryetari dhe qeveria e ardhshme në asamblenë komunale të varet nga partitë tjera, prandaj duhet të mobilizohemi fuqishëm që asamblistët tanë të jenë vendimmarrësit dhe të jenë shtylla kryesore e qeverisjes Begaj në të ardhmen”, ka thënë Hoti.

Ai tha se Nisma nuk i mashtron qytetarët, por i respekton ata me qëllim të unifikimit dhe krijimit të perspektivës për të ardhmen, duke investuar në Malishevë në të gjitha fushat, dhe se një gjë e tillë mund të arrihet vetëm me Ragip Begajn në krye të kësaj komune.

Ministri i Arsimit, Shyqiri Bytyqi, ka thënë se Malisheva ishte frymëzuese e frymës socialdemokrate, e cila ka munguar për një kohë të gjatë për të menaxhuar qeverisjen qendrore dhe nivelin lokal.

“Ne në çdo degë që shkojmë e marrim shembull qeverisjen Begaj. Komuna e Malishevës me një buxhet shumë të vogël ka arritur të ndërtojë hiq më pak se 15 shkolla. Urime qeveri lokale, vërtet punë e madhe. Prishtina që ka një buxhet pothuajse gjashtë herë më të madhe, s’ka arritur ta bëjë asnjë shkollë për katër vite”, ka thënë Bytyqi.

Ai tha se rinia do të ketë një vend të veçantë në kuadër të programit të Nisma, dhe se një kujdes të tillë nuk e ofrojnë asnjëra nga partitë e tjera.

Edhe Bytyqi ka kërkuar mobilizim të përgjithshëm, në mënyrë që Nisma të fitojë betejën në Malishevë, ndërsa u shpreh optimist se do të shënojnë fitore edhe në Drenas.

Krasniqi, bartëse e listës për asamblistë në komunën e Malishevës, tha se rinia e Nismës ka punuar vazhdimisht, në mënyrë që kjo parti të jetë zëri i arsyes dhe logjikës për të shënuar fitore të pashmangshme më 22 tetor.

Kryetari aktual, njëherësh kandidati për kryetar të Malishevës nga Nisma për Kosovën, Ragip Begaj, ka thënë koncepti i Nismës është për të qenë gjithmonë në shërbim të vendit dhe se Malisheva do të përkujtohet për qeverisjen katërvjeçare për realizimin e shumë projekteve të suksesshme.

“Unë për katër vite që jemi bashkë, ju kemi thënë atëherë e kemi filluar në Malishevë, edhe pritna Drenas, pritna Prishtinë. Nisma u bë fuqi në Qeverinë e Kosovës, pasi këtë e ka dashur Malisheva dhe qytetari i saj dhe ne do të kemi çdo herë në mbrojtje të interesave të qytetarëve”, ka thënë Begaj.

Ai i ka bërë thirrje elektoratit që ta mbështesin Nismën, pasi që kjo parti punon për vlera të mirëfillta për të mirën e tyre, përmes investimeve dhe projekteve të shumta, si pjesë e besimit që i kanë dhënë qytetarët e komunës së Malishevës.

Zëvendëskryeministri i Kosovës, njëherësh kryetari i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, ka thënë se fitoret e deritanishme të kësaj partie kanë implementuar rezultatet e angazhimit të gjithë anëtarëve dhe mbështetësve të Nisma për Kosovën.

“Ju keni parë ofertat e grupeve tjera politike, por ajo që jemi sonte këtu është për të thënë se ju si aktivistë që i keni sjellë fitoren Nismës keni argumente të mjaftueshme pse ne duhet të vazhdojmë me qeverisjen që kemi pasur deri më tash. Kemi përcjellë qindra debate televizive dhe keni parë me çfarë probleme ballafaqohen komunat tjera, që përballen me mungesa të shumta, mungesa uji, të shkollave dhe kur i sheh problemet që kanë komunat tjera duke filluar nga kryeqyteti Prishtina dhe secili qytetet tjetër dhe bën një krahasim se ku është Malisheva me ato qytete, ndihemi krenar se jemi me hapa, me kilometra që jemi përpara”, ka thënë Limaj.

Ai ka vlerësuar pozitivisht qeverisjen e deritanishme të Ragip Begajt, i cili ka punuar për të mirën e qytetarëve, duke thënë se çdo fshat ka të përfunduar infrastrukturën rrugore dhe ka bërë ndryshime të mëdha pozitive në komunë.

Limaj tha se e ardhmja e qytetarëve të Malishevës është e sigurt dhe se tash është koha për punësime për të mbështetur të rinjtë dhe ata që dëshirojnë të merren me bujqësi, ndërkohë që rezultatet e para do të shihen shumë shpejt.