Konjufca: VV nuk do të bëjë asgjë anti-ligjore ndaj simboleve të Kosovës

Glauk Konjufca nga Vetëvendosje ka thënë se deklaratat për ndryshim të qëndrimit të VV-së për simbolet e Kosovës kanë nxitur një temë artificiale në vend.

Ai ka thënë se VV vazhdon të mbajë qëndrimin se simbolet e shtetit të Kosovës ishin proces i imponuar, por ka thënë se nëse VV fiton zgjedhjet e 11 qershorit, do t’i respektojë këto simbole deri sa do të arrijë që me kushtetutë t’i ndryshojë ato.

“Temë e krijuar artificialisht. Aksioma e parë lidhur me simbolet e Kosovës: Simbolet e Kosovës ishin proces i imponuar për popullin.2. VV nuk do të bëjë asgjë anti-ligjore. Gjithçka do të jetë me shumicë të popullit apo të institucioneve të Kosovës. Ne nuk do të marrim t’i gjuajmë simbolet e shtetit. Në Kosovë e kam pa që pranohen gjërat e imponuara dhe është gabim për të gjithë që e bëjnë këtë. Dikush që ta vizaton flamurin dhe ti deri në atë sekondë nuk e ke pa dhe në fund e pranon në mënyrë jokritike, kam problem shumë me atë qasje. Qasja e VV-së është kritike. Ky flamur dua të di si më ka ardhur mua”, ka thënë ai.