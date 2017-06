Ahmeti: Me VV-në në qeveri, ndryshon qëndrimi i BE-së ndaj Kosovës

Sipas Shpend Ahmetit nga Vetëvendosje, nëse kjo parti vjen në pushtet Bashkimi Evropian do të ketë qëndrim më ndryshe ndaj Kosovës.

Kjo sepse, sipas Ahmetit, BE e din që VV-ja nuk lëkundet në qëndrimet e saj dhe ka qëndrime më ndryshe se opsionet tjera që janë në zgjedhje. Në Interaktiv të KTV-së, Ahmeti ka folur për kushtet e VV-së për dialogun me Serbinë.

“Kemi treguar kushtet se çfarë do të ndodhë me dialogun. Ne mund të bisedojmë me Brukselin për të drejtat e serbëve në Kosovë. Por për të hyrë në bisedime me Serbinë ne kemi treguar se çfarë do të ndodhë. Kemi treguar kushtet tona që Serbia të marrë përgjegjësinë për luftën në Kosovë, të marrë përgjegjësinë për dëmet e shkaktuara në Kosovë. Kam biseduar edhe me ambasadorë dhe ata janë duke e lexuar programin e Vetëvendosjes. Me ardhjen e VV-së në qeveri, ndryshon qëndrimi i BE-së ndaj Kosovës, sepse e dinë që ne nuk kemi ndryshuar fare në disa pika dhe qëndrime tona”, ka thënë ai.