Një grup intelektualësh nga Shqipëria bëjnë thirrje që të votohet Kurti për kryeministër

Një grup qytetarësh nga Republika e Shqipërisë, të përbërë nga intelektualë, pedagogë, artistë e studentë, i kanë shprehur qytetarëve të Kosovës mbështetjen e tyre për forcimin e shtetësisë dhe për zhvillimin e vendit.

Sipas këtij grupi, qytetarët e Kosovës meritojnë një qeverisje të drejtë, të pakorruptuar, kombëtare, që do t’u kthejë atyre dinjitetin dhe shpresën për të ardhmen, një qeverisje e cila do të drejtojë punën e përbashkët për ta kthyer Kosovën në një shtet të mundësive të barabarta për të gjithë.

“Zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit kanë marrë përmasë historike sepse përcaktojnë një sërë çështjesh themelore të lidhura me ardhmërinë e Kosovës. Ndaj, më së pari ftojmë në një pjesëmarrje masive qytetarët dhe mërgatën në votime”, thotë ky grup përmes një komunikate për media.

Grupi thotë se me ndërgjegje konstatojnë se qeverisja e kaluar, jo vetëm që nuk ka realizuar premtimet e shpallura në fillim të mandatit, por i ka dëmtuar jashtë mase interesat jetike të Kosovës.

“Përpjekja për zbatimin e dy marrëveshjeve, “Zajednicës” dhe demarkacionit të kufirit të përbashkët me Malin e Zi ishte dobësim i drejtpërdrejt i përgjegjësisë dhe subjektivitetit të shtetit të Kosovës. Tashmë nuk ka asnjë dyshim se zbatimi i këtyre marrëveshjeve do të cenonte integritetin territorial, barazinë e shtetasve të Kosovës para ligjit, mirëkuptimin mes shqiptarëve dhe pakicave etnike, si dhe afrimin e Kosovës me Shqipërinë. Me mobilizimin e jashtëzakonshëm të qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe të opozitës, fatmirësisht zbatimi i tyre nuk u realizua”, konstaton ky grup.

Ata thonë se me shqetësim po e vënë re se në paraqitjen e programeve elektorale dhe në fjalimet elektorale, dy partitë e koalicionit të kaluar nuk kanë reflektuar dhe nuk zotohen për anulimin e firmosjes së marrëveshjeve, për të cilat ato vetë mbajnë përgjegjësi.

“Ekziston gjithnjë rreziku që në legjislacionin e ardhshëm këto marrëveshje të rikthehen të pandryshuara për miratim në Kuvend. Një situatë e tillë do të ishte një vonesë dhe një regres i shtet-ndërtimit në Kosovë. Vërejmë se vetëm Lëvizja Vetëvendosje ka mbajtur një qëndrim të qartë kundërshtues lidhur me to dhe ka parashikuar në programin elektoral masat që do të ndërmarrë lidhur me to qeverisja e kryesuar prej Albin Kurtit. Ne jemi të mendimit se është e domosdoshme që t’i mbyllet rruga njëherë e përgjithmonë “Zajednicës”. Jemi të mendimit se marrëveshja e demarkacionit kufitar me Malin e Zi duhet rinegociuar nga një ekip i ri i ekspertëve në transparencë të plotë publike. Vendimet e gabuara mbi këto çështje do t’u kushtonin shumë brezave të ardhshëm të Kosovës. Prandaj, ne ju ftojmë që në zgjedhjet e 11 qershorit të votoni për Lëvizjen Vetëvendosje! dhe Albin Kurtin për kryeministër të Kosovës, si garancia më e mirë për ruajtjen e integritetit dhe sovranitetit të republikës”, thotë ky grup nga Shqipëria.

“Ne kemi dëshirën për të parë një Kosovë të zhvilluar e të begatuar, ashtu siç e kanë ëndërruar të gjithë ata që ndër breza shqiptarësh janë flijuar për lirinë dhe demokracinë. Me zemër e mendje jemi me ju”, përfundon kjo komunikatë e një grupi qytetarësh të Shqipërisë, i përbërë nga intelektualë, pedagogë, artistë, studentë.

Kjo listë është nënshkruar nga:

Moikom Zeqo – Shkrimtar

Doan Dani – historian

Brizida Gjikondi - avokate

Enis Sulstarova – pedagog

Hysamedin Feraj – Profesor i filozofisë

Aleksandër Kocani – profesor i filozofisë

Sofokli Meksi- pedagog, studiues

Krenar Zejno - Shkrimtar

Bashkim Rodoni – Regjisor

Blendi Kajsiu - pedagog

Ergys Mertiri – sociolog, gazetar

Klejdi Këlliçi – pedagog

Endrit Reka – shoqëri civile

Blendi Çeka - pedagog

Orgest Azizi - pedagog

Hasan Bello – historian

Hati Çokalli – inxhiniere

Alma Pulaj – pedagoge

Klisi Murati – student

Suela Demiri – punonjëse sociale

Xhenis Gjini – studente

Liridona Hoxha – studente

Alma Shyti – sipermarrëse

Myzejen Lulo – punonjëse sociale

Pavjo Gjini – studiues

Kleida Abbas - profesore

Evi Veliu – studente

Genc Shehu – psikolog klinik

Alida Karakushi – shoqëri civile