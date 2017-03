Dragusha beson se Besart Berisha do të shënojë ndaj Islandës

Mehmet Dragusha në një intervistë në Interaktiv të KTV-së ka thënë se është optimist për përballjen e nesërme ndaj Islandës, kurse beson se Besart Berisha do të shënojë në debutim për Kosovën.

Kosova nesër luan ndaj Islandës nga ora 20:45 në “Loro Boriçi”.

“Fakti që jemi në Shkodër, do të thotë se jemi një, por po të kishte qenë në Kosovë do të kishte qenë gjithçka më e ëmbël. E mira do të ishte që mbrojtja të forcohet dhe të luhet më kolektiv që të mos lejojnë hapësirë afër zonës tonë. E kam dëgjuar Bunjakin dhe tha se e kemi lojën tonë, unë ende nuk e kam kuptuar stilin tonë. Ende nuk e kemi kuptuar se cila është forca jonë. Sigurisht se teknika është një nga veçoritë më të mëdha të ekipit, sidomos individualisht. Besart Berisha ka erë për gol, dhe besoj se do të shënojë. Nuhiu e Avdijaj gjithashtu janë të mirë. Shpresoj në lojë të mirë dhe pse jo edhe të fitojmë”, ka thënë Dragusha.

Ai më tutje ka thënë se është i shqetësuar për mbrojtjen.

“Sigurisht se e kemi vërejtur se kemi luajtur me një mbrojtje më të ngjeshur, dhe është e pamundur të mos pranosh gol. Duhet të japim maksimumin, mesfusha është ofansive por nuk e dimë ende me çfarë formacioni do të luhet. Besoj se loja të fillojë me Basart Berishën në sulm. Mesfusha nuk do të ketë probleme, pak shqetësohem për mbrojtjen. Sulmi e mesfusha janë në nivel të mirë. Pse të mos kërkojmë fitoren ndaj Islandës”, ka thënë ai.