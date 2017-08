Deklarata emocionuese e Neymarit për Barcelonën dhe sfidën me PSG-në

Neymar, i cili është konfirmuar zyrtarisht si futbollist i PSG-së, i është adresuar fansave të tij me një deklaratë.

Ka thënë se jeta e një futbollisti është plotë sfida. Ka folur fjalët më të mira për Barcelonën, e Messin, njëherë idhullin e pastaj mikun e tij të mirë, e ka cilësuar si futbollistin më të mirë në botë, transmeton Koha.net.

Udhëtimin drejt Parisit e ka quajtur sfidë të re, për të cilën ai si sportist thotë se ka nevojë.

Më poshtë mund ta lexoni të plotë deklaratën e Neymarit:

Jeta e një sportisti lëviz për shkak të sfidave. Disa imponohen, e disa janë rezultat i zgjedhjeve tona për ta mbajtur gjallë dritën që na e ndriçon karrierën, që është shumë intensive, por e shkurtër. Barcelona ka qenë më shumë se një sfidë, ka qenë ëndrra ime e fëmijërisë. Luaja me yjtë në Playstation. Erdha në Kataloni kur isha 21 vjeç, plot sfida. Më kujtohen ditët e para në klub, kur ndaja zhveshtorën me idhujt sikurse Messi, Valdés, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets dhe të tjerë, me dëshirën për të luajtur në klubin që është “më shumë se një klub”.

KF Barcelona është një popull që e përfaqëson Kataloninë! Pata nderin që të luaja krahas sportistit më të madh që kam parë në jetë dhe jam i sigurt se nuk do të shoh dikë më të mirë. Leo Messi u shndërrua në kolegun, mikun brenda dhe jashtë fushës së lojës. Shumë krenar që luajta me ty. Të dua! Isha pjesë e sulmit me Messin dhe Luis Suarezin që ka mbetur i shënuar në histori. Kam fituar gjithçka që një sportist mund të fitojë. Kam përjetuar çaste të paharrueshme! Jetoj në një qytet që është më shumë se një qytet, është një shtet. E dashuroj Barcelonën dhe Kataloninë.

Por një sportist (unë) ka nevojë për sfida. Dhe për herë të dytë në jetë do të veprojë kundër këshillave të babait.

Baba, e kuptoj dhe e respektoj mendimin tënd, por tashmë kam vendosur dhe kërkoj që të më përkrahësh ashtu siç ke bërë gjithherë. Barcelona dhe Katalonia do të jenë përjetë në zemrën time, por unë kam nevojë për sfida të reja. E kam pranuar ofertën e PSG - Paris Saint-Germain për të arritur fitore të reja dhe për t’i ndihmuar ekipit që t’i arrij titujt që tifozët i kërkojnë. Ma kanë paraqitur një plan të guximshëm dhe veten e shoh të përgatitur për këtë sfidë.

U falënderohem tifozerisë së mrekullueshme blaugrana për dashurinë si dhe kolegëve sportistë për të gjitha që i kam mësuar nga ta. Njëkohësisht, e ndiej në zemër se ka ardhur koha që të shkoj. PSG-ja do të jetë shtëpia ime e re në vitet që do të vijnë dhe do të punoj që ta nderoj besimin që kanë për lojën time. Kam përkrahje të të gjithëve: të tifozëve që janë me mua që nga 2009, miqtë e mi, profesionistët që më përcjellin dhe nga familja që ka vuajtur shumë me problemet që kanë ndodhur në këtë periudhë të karrierës sime e që sot meritojnë të jetojnë të qetë

Është vendim i rëndë porse i marrë me pjekurinë e 25 vjetëve të mia.

Barcelona, faleminderit për të gjitha!

PSG, po vij! Zoti na bekoftë e na mbrojttë!