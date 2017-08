Zyrtare: Neymari lojtar i PSG-së

Neymari është edhe zyrtarisht lojtari më i shtrenjtë në botë, pasi është transferuar te PSG-ja për 222 milionë euro nga Barcelona.

Këtë e ka konfirmuar klubi francez përmes faqes zyrtare, transmeton Koha.net. Neymari ka nënshkruar kontratë pesë vjeçare me PSG-në.

“PSG-ja është e lumtur të konfirmojë ardhjen e Neymarit në ekip. Të enjten braziliani nënshkroi kontratë pesë vjeçare. Neymari tani është pjesë e klubit nga kryeqyteti francez deri më 30 qershor 2022”, thuhet në konfirmimin e klubit francez.

Paris Saint-Germain is very happy to announce the arrival of Neymar Jr ➡ https://t.co/lKFj4qPDYA #BemvindoNeymarJR 🇧🇷 pic.twitter.com/rSvlBiKX6D