Detajet dhe emrat e të arrestuarve nga bashkëpunimi SHBA-Kosovë

SHBA-ja ka publikuar emrat e personave të arrestuar sot nga bashkëpunimi i Policisë së Kosovës me DEA-n amerikane.

Sot u arrestuan, sipas PK-së, dhjetë persona në Kosovë dhe në New York, të gjithë të dyshuar për krim të organizuar.

Në mesin e personave të arrestuar në SHBA janë:

Albert Veliu, 34-vjeçar

Christopher Curanovic, 35-vjeçar

Anthony Noterile, 56-vjeçar

Xhevat Gocaj, 50-vjeçar

Dilber Kukic, 45-vjeçar

Agim Rugova, 45-vjeçar

Ekram Sejdija, 40-vjeçar

Alban Veliu, 32-vjeçar.

Personat e arrestuar në Kosovë janë:

A. K. lindur me 1988 m/sh/k

M. D. lindur me 1987 m/sh/k

D. P. lindur me 1994 m/sh/k

D. M. lindur me 1989 m/sh/k

Sipas njoftimit, Albert Veliu dhe Anthony Noterile do të dërgohen në Gjykatën Federale të Bruklinit në New York me akuza që kanë të bëjnë me pastrim parash dhe trafik narkotikësh dhe atyre u janë konfiskuar edhe armë AK-47 dhe një anti-tank (zolla), transmeton Koha.net.

Hetimet e para kanë zbuluar se Christopher Curanovic, një anëtar i “La Cosa Nostra” kishte provuar të zhvaste një borxh nga një ish-anëtar i bandës kriminale.

“Agjentët kanë arritur të shohin se Veliu, Curanovic dhe Noterile, kishin krijuar skemë jolegale në të cilën bënin pastrimin e parave”, thuhet në njoftimin e Departamentit të Drejtësisë së SHBA-së.

Gjatë këtij hetimi është parë se të dyshuarit kishin arritur të bënin pastrimin e rreth 800 mijë dollarëve.

“Curanovic dhe Veliu kishin arritur të ndërmjetësonin shitjen e marihuanës për një burim të besueshëm të DEA-s amerikane. Veliu, një nga të akuzuarit i kishte thënë atij burimi se merrej me shpërndarje të armëve të zjarrit në Kosovë. Më pas Veliu kishte shfrytëzuar lidhjet e tij për të shitur armët”, thuhet në njoftim.

Në njoftim ceket edhe konfiskimi i armëve, municionit dhe rreth 60 mijë euro "cash" në Kosovë, siç edhe kishte thënë Policia e Kosovës.

“Përmes partneritetit tonë me agjencitë e forcave në gjithë botë, do të vazhdojmë të targetojmë dhe zbërthejmë organizatat kriminale”, ka thënë prokurorja amerikane Bridget Rohde që ka falënderuar njësitë speciale të DEA-së dhe Policinë e Kosovës.