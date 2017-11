Haradinaj: Edhe unë jam Astriti

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se bashkëndjenë me familjarët e të ndjerit Astrit Dehari, miqtë e madje edhe me qytetarët të cilët po protestojnë sot për ndriçimin e rastit të vdekjes së tij.

Ka thënë se zotohet se Qeveria e tij do të bëjë gjithçka që ky rast të ndriçohet.

Kërkesat e familjes së Deharit, Haradinaj ka thënë se do të realizohen.

Kujtojmë se edhe dje, në një prononcim për Koha.net nga këshilltari i tij Halil Matoshi, ka thënë se ky rast do të zbardhet ndërkombëtarisht.

Postimi i Haradinajt në Facebook:

EDHE UNË JAM ASTRITI

Bashkëndjejë me familjarë, miq, e kolegë të familjes Dehari e poashtu edhe qytetarë të cilët po protestojnë sot në kërkim të ndriçimit të rastit Dehari.

Si Kryeministër, zotohem se Qeveria e Kosovës me kapacitetet e saj do të bëjë gjithçka që ky rast të ndriçohet. Çdo kërkesë e familjes Dehari do të realizohet. Drejtësia për Astritin do të ndodhë!

RH

Sot nga ora 15:00 ka filluar marshi protestues “Drejtësi për Astritin”, nga Biblioteka Kombëtare deri tek sheshi Skënderbe.