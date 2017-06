Veseli kërkon ndihmën e SHBA-së e të BE-së për “Fillimin e ri”

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, në postim të vetin sonte ka ftuar në ndihmë bashkësinë ndërkombëtare, SHBA-në dhe BE-në për ta jetësuar programin elektoral të koalicioni, kombëtar, e ka quajtur ai.

Veseli në postim ka përmendur edhe “vullnetin e mirë të qytetarëve të Kosovës”.

Ky është postimi i Veselit në Facebook:

“Qytetarët e Kosovës kanë votuar për një fillim të ri. Na presin shumë punë, na presin shumë detyra dhe do të kemi shumë sfida, por jam i bindur se me ndihmën e miqve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe me vullnetin e mirë të qytetarëve të Kosovës, do të jetësojmë programin elektoral të koalicionit tonë kombëtar”.