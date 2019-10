Sot fillon numërimi i votave me kusht dhe ato të personave me nevoja të veçanta

Sot në orën 16:00 në Qendrën për Numërim dhe Rezultate do të fillojë numërimi i votave me kusht dhe atyre të personave me nevoja të veçanta.

Këtë e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i KQZ-së Valmir Elezi.

Numri i votave me kusht në nivel vendi është rreth 26 mijë e 400, ndërsa numri i votave të personave me nevoja të veçanta është rreth 2 mijë e 150.

“Këto vota do t’i nënshtrohen kontrolleve, krahasimeve dhe verifikimeve me votuesit e rregullt dhe atëherë do të kemi të qartë se sa prej tyre aprovohen dhe sa refuzohen. Vetëm fletëvotimet e aprovuara numërohen”, deklaroi Elezi.