KTV sjell detaje nga vendimi i Kushtetueses, që e kthen në Supreme gjykimin në rastin “Drenica 2”

Në Gjykatën Supreme është kthyer për rivendosje rasti ndaj Isni Thaçit,Fadil, Zeqir, Nexhat e Jahir Demakut.



Kjo pasi që Gjykata Kushtetuese ka gjetur shkelje të së drejtës kushtetuese për një gjykim të drejtë dhe të drejtës për një proces të rregullt, raporton KTV.



Kushtetuesja, nuk është kënaqur me arsyetimin e Supremes, lidhur me respektimin ose jo të ligjeve për caktimin e gjyqtarëve të trupit gjykues.



Prandaj, Gjykata konstaton se Gjykata Supreme ka shkelur të drejtën e parashtruesve për një vendim të arsyetuar, për shkak të dështimit për të bërë një vlerësim dhe arsyetim të plotë, nëse është respektuar ose jo tërësia e dispozitave ligjore të aplikueshme, kur janë caktuar gjyqtarët në trupin gjykues në rastin e parashtruesve të kërkesës.



Rrjedhimisht, Gjykata konkludon se ka pasur shkelje të së drejtës për gjykim të drejtë, siç garantohet me nenin 31 të Kushtetutës dhe nenin 6 të KEDNJ-së.



Dy gjyqtarët ndërkombëtarë të Gjykatës Kushtetuese, nuk janë pajtuar me mendimin e kolegëve të tyre vendor .



“Shumica nuk i ka interpretuar saktë faktet e kësaj kërkese dhe nuk ka marrë parasysh arsyetimin e qëndrueshëm dhe koherent të Gjykatës Themelore, Gjykatës së Apelit dhe Gjykatës Supreme. Arsyetimi i Gjykatës Supreme shpjegohet dhe justifikohet plotësisht. Ai nuk është qartazi arbitrar siç thekson shumica, në mënyrë që Gjykatës Kushtetuese ti Lejohet të vë në dyshim kushtetutshmërinë e tij”.

Avokati i Isni Thaçit thonë se një vendim i tillë ka qenë i pritur.



Isni Thaçi ishte dënuar me 6 vjet e gjashtë muaj burgim, Jahir e Zeqir Demaku ishin dënuar me nga 6 vjet burg, ndërsa Nexhat Demaku dhe Fadil Demaku ishin dënuar me nga 3 vjet burgim, ndërsa dënimi i tyre kishte të bënte me akuzat për krime lufte të kryera në qendrën e ndalimit në Likoc.



KTV-ja kishte raportuar në vitin 2016 lidhur me dyshimet për caktimin e trupit gjykues në këtë proces.