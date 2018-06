Pacolli: Gashi i kishte thënë Sefajt se për dëbimin e turqve kishte informuar eprorët

Zëvendëskryeministri i Kosovës, Behgjet Pacolli, ka thënë se ish-ministri i Punëve të Brendshme, Flamur Sefaj, kishte marrë informatë nga ish-drejtori i AKI-së, Driton Gashi, se për dëbimin e gjashtë shtetasve turq ishin informuar edhe krerët e shtetit.

Sipas Pacollit, Sefaj nuk ka pyetur shefin e tij - kryeministrin, për këtë rast pasi në letrën që ka marrë nga AKI-ja ka shkruar se “kjo informatë është e rezervuar”.

“Mua më vjen keq dhe ndoshta do të më përcjellë tërë jetën mënyra e shkarkimit të Flamur Sefajt. Ai ishte ndër ministrat më të mirë që kemi pas. Ishte korrekt, punonte me logjikë dhe e donte shumë shtetin dhe punën e vet. Ndoshta po ta dinte se është i obliguar t’u tregojë të tjerëve ai do të ishte aty ndoshta. Nuk e ka bë. Ai nuk ka folur sepse ka menduar se kur e merr letrën nga AKI-ja me rekomandimin për ta implementuar këtë veprim aty shkruan se informata është e rezervuar dhe se nuk duhet të transmetohet as të publikohet te pala e tretë”, ka thënë Pacolli në Rubikon të KTV-së.

Pacolli ka deklaruar se Sefaj i ka thënë që kishte folur tri ditë para rastit me drejtorin e AKI-së, Driton Gashi, dhe se e kishte pyetur se a janë informuar eprorët. “Ai ka marrë përgjigje se gjithçka është në rregull”, ka thënë Pacolli duke shtuar se në takim ka qenë edhe drejtori i Policisë, për të “shtuar sigurinë te Sefaj”.