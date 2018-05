Thaçi beson: Finalja e dialogut me Serbinë muajt qershor-korrik

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, beson se finalja e madhe e dialogut me Serbinë do të ndodhë në muajt qershor-korrik dhe beson se rezultati do të jetë njohja reciproke e të dyja shteteve, raporton KTV.

Nga Vjena e Austrisë, ku është takuar me kancelarin Sebastian Kruz, ai ka thënë se përgjegjësia për marrëveshjen finale do të jetë e të gjithëve.



Kosova po hyn në muajin i cili do të sjellë fazën e fundit të dialogut me Serbinë.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka bërë të ditur se kjo gjë pritet të ndodhë në fund të muajit qershor ose në fillim të korrikut.

Pas takimit me kancelarin e Austrisë, Sebastian Kurz në Vjenë, presidenti tha se pavarësisht që procesi i dialogut do të jetë i vështirë, në fund të tij të dyja palët do të jenë fituese.

beson se njohja reciproke është fitorja më e madhe e të dyja vendeve.

Por, presidenti i është shmangur pyetjes rreth mospajtimit të opozitës që ai ta udhëheqë dialogun.

Ka vazhduar të insistojë se vendi duhet të fokusohet në suksesin që do të arrijë Kosova në dialog dhe të jemi një zë unik evropian.

Sipas tij, spektri politik do të vazhdojnë të jetë shumë i përgjegjshëm dhe se të gjithë do të marrin përgjegjësitë e tyre.

Ai beson se Kosova do të marrë rekomandim pozitiv për vizat në qershor nga Bashkimi Evropian, pasi ka arritur që me sukses t’i mbyllë 95 kriteret e kërkuara.

Duke treguar për mbështetjen që Austria ia ka dhënë Kosovës, presidenti është optimist se Kosova do të bëhet pjesë e Interpolit, pikërisht në verën e këtij viti kur Austria ta marrë udhëheqjen e presidencës së BE-së.