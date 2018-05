“Qeveria Haradinaj e vetmja që do ta çojë mandatin në fund”

Qeveria e Kosovës në krye me Ramush Haradinaj, do të jetë Qeveria e parë e cila do të shkojë deri në fund të mandatit. Kjo do të ndodhë për shkak të disa proceseve të mëdha, por dhe për shkak të profilit që ka Haradinaj.

Kështu ka thënë sekretari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Kuçi, sipas të cilit, Haradinaj do ta çojë këtë mandat deri në fund edhe për shkak të punës së tij.