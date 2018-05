Përplasjet e koalicionit qeveritar për bordin e drejtorëve të “Ibër - Lepencit”

Vendimi i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik që të shkarkojë bordin e drejtorëve të ndërmarrjes “Ibër- Lepenc”, ka përplasur koalicionin qeveritar, raporton KTV.

Kjo Ministri ka kërkuar aprovimin e Qeverisë për këtë shkarkim, pasi bordi i ka dhënë bonuse vetes, në kundërshtim me vendimin e nxjerrë në dhjetorin e vitit të kaluar, si dhe ua ka ndarë rrogën e 13-të punëtorëve. Mirëpo, kundër një kërkese të tillë kanë qenë anëtarët e kabinetit qeveritar nga PDK-ja. Megjithëse kryeministri i dha mbështetje vendimit për shkarkim, këta të fundit abstenuan gjatë votimit. Në konferencën për media, kryeministri ka përkrahur uljen e pagave për punëtorët e Telekomit të Kosovës, duke thënë se ka të interesuar edhe brenda ndërmarrjes që ta bankrotojnë atë. Haradinaj ka thënë se brenda 5 javësh pret raport pozitiv për liberalizim, kurse pa viza do të udhëtojmë gjatë vjeshtës. Në lidhje me vijën kufitare me Malin e Zi, ka thënë të ketë njoftuar kryeministrin e këtij vendi me gabimet e gjetura, ndërsa për Ligjin për Qeverinë ka thënë se është shumë i nevojshëm të bëhet. Dhe, kjo u vërtetua në këtë mbledhje ku kryeministri nuk e njohu zëvendës-ministrin e Financave.