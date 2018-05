Zgjerimi i rrugës në Veternik i kushton buxhetit 800 mijë euro për 600 metra rrugë

Ministria e Infrastrukturës ka nisur punimet për zgjerimin e rrugës në Veternik, e cila lidh kryeqytetin me lagjen Hajvalia.

Projekti do të përfshijë vetëm zgjerimin e rrugës për 600 metra me infrastrukturën përcjellëse, për të cilën punimet pritet të zgjasin 55 ditë dhe me një kosto prej 800 mijë eurosh, raporton KTV.

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, tha se zgjerimi i rrugës do ta lehtësojë komunikacionin duke ditur sa e ngarkuar është bërë kjo pjesë e qytetit nga zhvillimi i bizneseve.

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj, u zotua se ky nuk do të jetë bashkëpunimi i vetëm me kryeqytetin.

Nisjen e këtij projekti ende pa përfunduar ai i zgjerimit në rrugën rajonale Prishtinë- Veterrik, nuk e sheh si pengesë zëvendësministri Rexhep Kadriu.

Ai tha se punimet për të do të nisin sërish në qershor dhe pa ndonjë kosto shtesë.

Kjo rrugë do të lidhet edhe me unazën e qytetit, projekt i cili u prezantua në Samitin e Londrës dhe pritet të realizohet me ndihmën e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.