Çfarë i tha presidenti Tusk presidentit Thaçi

Në vizitën e tij në Prishtinë, presidenti i Këshillit Evropian, Donald Tusk, ka porositur liderët e institucioneve të Kosovës se për të luftuar krimin dhe korrupsionin nevojitet konsensus politik.

Me ratifikimin e demarkacionit, Tusk ka thënë se Kosova i është afruar më shumë liberalizimit të vizave, por nuk ka dhënë ndonjë afat kohor për këtë proces, raporton KTV.

“E di se ju nuk do të ndaleni dhe do të vazhdoni me procesin e reformave. Jam i sigurt se nuk do të hiqni dorë nga kjo. Luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit kërkon konsensus politik dhe me konsensusin tuaj kemi mundësi që të vazhdojmë me këtë politikë pozitive. Të gjithë kolegët e mi në Bruksel i çmojnë të arriturat tuaja. Kjo mund të shërbej edhe si model për fqinjët tuaj”, ka thënë Tusk.

Tusk ka kërkuar nga presidenti Thaçi normalizim të marrëdhënieve me Serbinë, si rrugë të vetme për të ecur përpara drejt integrimit evropian.

“Pa një normalizim gjithëpërfshirës të marrëdhënieve me Serbinë dhe implementim të plotë të marrëveshjeve, unë nuk di se si mund të arrihet përparim në raportet me Bashkimin Evropian. E di se do të jetë e vështirë, por unë ende jam optimist, dhe pas takimit të djeshëm me Aleksandër Vuçiqin dhe takimit të sotëm me presidentin tuaj, jam më optimist”, ka thënë Tusk.

Ndërkaq, presidenti Thaçi ka thënë se përveç përgatitjeve për Samitin e Sofjes, në këtë takim është diskutuar edhe për tema të tjera. Thaçi ka kërkuar përshpejtim të procesit të heqjes së vizave për Kosovën.

Presidenti Thaçi edhe një herë tjetër është shprehur se dialogu me Serbinë duhet të përmbyllet me marrëveshje ligjërisht të obligueshme dhe me njohjen mes dy vendeve.

Për temën e dialogut me Serbinë, Thaçi ka theksuar se do të takohet më 9 maj në Berlin me kancelaren gjermane, Angela Merkel.

Në fund të Konferencës, Tusk u përkujdes që t’ia urojë ditëlindjen presidentit Thaçi.