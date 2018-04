Prishtina zotohet për mbjelljen e 38 mijë drunjve

Joga, meditimi, pastrimi i hapësirave e mbjellja e drunjve, kanë qenë aktivitetet kryesore në shënimin e Ditës së Tokës, në Komunën e Prishtinës.

800 fidanë i janë shtuar kryeqytetit gjatë kësaj dite, ndërsa një iniciativë mund të bëjë që ky numër të kalojë shifrën prej 40 mijë sosh, raporton KTV.

Këtë lajm e ka dhënë i pari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, që bëri thirrje për kujdes ndaj ambientit jo vetëm në një ditë gjatë vitit.

Vetëdijesimi për rëndësinë e ruajtjes së ambientit ku jetojmë, sipas organizatorit, ka qenë qëllim kryesor i iniciativës “Bëhu edhe ti mik i tokës!”.

Këtij mobilizimi i janë bashkuar edhe shumë organizata joqeveritare, si “SwissContact” dhe “Iniciativa Kosovare për Stabilitet”, që kanë pastruar lagjen pranë zyrave të tyre dhe kanë mbjellë lule.

Në orët e mbrëmjes, arenë e aktiviteteve do të jetë amfiteatri i sheshit “Zahir Pajaziti”, ku fillimisht do të shfaqet dokumentari “Before the flood”, më pas do të ketë meditim, në fund e fare, nata do të përmbyllet me muzikë.