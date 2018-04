Sa kushton e kur do të përfundojnë punimet për autostradën drejt Gjilanit

Është mbajtur ceremonia inauguruese për fillimin e punimeve të autostradës së tretë në vend, Prishtinë-Gjilan-Dheu i Bardhë.

Ceremonia u mbajt në Fshatin Zhegoc të Komunës së Gjilanit në përkujtim të 19-vjetorit të Betejës së Zhegocit, në të cilën u vranë 8 ushtarë të UÇK-së dhe 18 civilë, raporton KTV.

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj, tha se autostrada do të jetë e standardeve evropiane.

E njëjta autostradë pritet të vazhdojë deri në Fshatin Konçul të Bujanocit në Serbi, për të cilën kryeministri Haradinaj është zotuar se do të bëhet.

Kryetari i Komunës së Gjilanit ka thënë se kjo do të ndihmojë qytetin në zhvillim ekonomik.

Ky projekt i ka kushtuar buxhetit të shtetit 88 milion euro dhe punimet do të zgjasin 2 vjet e gjysmë.

Autostrada do të lidhet edhe me atë “Ibrahim Rugova”, e cila lidhet me Rrugën e Kombit, si dhe “Arbën Xhaferi” me Shkupin.