Deputetëve serbë u shkoi huq pritja e Hahnit në Kuvend

Deputetët e Listës Serbe të hënën kanë qëndruar të mbyllur në hapësirat e Grupit të tyre Parlamentar në Kuvendin e Kosovës.

Ata kanë pritur t’i vizitojë komisionari për Zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, për t’i shprehur siç kanë thënë, shqetësimet e tyre për taksën për mallrat serbe.

“Kemi kontakte me Zyrën e BE-së këtu në Prishtinë dhe edhe atyre u kemi thënë se kërkesa jonë është që të takohemi me Hahnin. Ende e presim konfirmimin. Ne do të jemi këtu, në vendin tonë të punës, ku po luftojmë për të drejtat e popullit tonë. Dëshirojmë që BE-së t’i tregojmë se vendimi i Qeverisë së Kosovës nuk i sjell asgjë të mirë askujt në Kosovë, as serbëve, as shqiptarëve, e as askujt tjetër”, ka thënë Igor Simiq, deputet i Listës Serbe.

Por, deputetët e Listës Serbe i ka vizituar shefja e Zyrës së BE-së, Nataliya Apostolova.

Apostolova ka thënë se taksa ndaj produkteve serbe po e dëmton Kosovën.

“Mendoj se mesazhi i komisionarit do të jetë i një linje me të gjitha kryeqytetet evropiane, të cilat shprehin shqetësimin e tyre lidhur me taksën. Kjo taksë është duke e dëmtuar Kosovën në momentin që është edhe kryesuese e CEFTA-s, pasi që është duke i thyer ligjet. Mendoj se komisionari ka marrë një hap inkurajues dhe të rëndësishëm me vizitën e tij, në mënyrë që të ndihmojë në procesin e gjetjes së një zgjidhjeje në mes Prishtinës dhe Beogradit”, ka thënë Apostolova.

Deputetët e Listës serbe kanë hyrë në Kuvend gjatë së dielës, duke thënë se aty do të qëndrojnë derisa të takohen me komisionarin e BE-së, Johannes Hahn, për t’i shprehur kundërshtimet ndaj vendimit të Qeverisë së Kosovës për taksën prej 100 % ndaj produkteve serbe.