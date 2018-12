Te Kosova ka entuziazëm se kualifikimi në EURO 2020 do të bëhet direkt

Yjet e futbollit anglez si Harry Kane, Dele Alli, Raheem Sterling e Marcus Rashford, do të zbarkojnë në stadiumin “Fadil Vokrri” vitin e ardhshëm.

Kombëtarja e Kosovës i mësoi kundërshtarët në shortin e hedhur për Kampionatin Evropian 2020, dhe do të bëj gara në Grupin A ku janë pesë ekipe.

“Dardanët”, që në këtë short ishin të përfaqësuar nga Kryetari i FFK-së, Agim Ademi, sekretari i përgjithshëm, Eroll Salihu, përzgjedhësi Bernard Challandes, trajneri Muharrem Sahiti e menaxheri Bajram Shala, për kundërshtarë do të kenë Anglinë, Çekinë, Bullgarinë dhe Malin e Zi, raporton Sporti në KTV.

Grup interesant por të vështirë e kanë cilësuar kryetari Agim Ademi e përzgjedhësi Bernard Challandes.

Kosova që u promovua në Ligën C të Kombeve pasi përfundoi e para në Grupin 3 të Ligës D, padyshim se Përfaqësuesen më të fortë për kundërshtare do ta ketë Anglinë, e cila nuk është shpallur asnjëherë kampione e Evropës, por është gjysmëfinaliste e Botërorit të Rusisë. Kosovarët asnjëherë nuk janë përballur me anglezët, njësoj si me kundërshtarët tjerë të këtij grupi.

Kualifikimet e Evropianit 2020 do të luhen në periudhën mars-nëntor të vitit 2019-të, derisa fituesi dhe vendi i dytë i secilit grup do të kalojë tutje.

Kosova e ka siguruar Play-Offin e Ligës së Kombeve, dhe në rast të moskualifikimit nëpërmjet fazës së grupeve të Evropianit, rrugën tjetër do ta ketë në mars të 2020-ës, ku përballet me Maqedoninë në gjysmëfinalen që zhvillohet në Shkup.

Ligën D3, Kosova e mbylli e para me katër fitore e dy barazime, me 15-të gola të shënuar e dy të pranuara.

Ndërkohë, Kombëtarja e Shqipërisë do të ketë punë të vështirë në fazën e grupeve të Evropianit, pasi përballë do ta ketë kampionen e botës, Francën, Islandën, Turqinë, Moldavinë dhe Andorrën në Grupin H.

Nikoqir të Evropianit 2020 do të jenë 12 qytete të ndryshme për herë të parë në histori të kësaj gare, pasi shënohet 60-vjetori i saj.

Finalja e madhe luhet në shtëpinë e kundërshtarit tonë më të fortë Anglisë, në Wembley të Londrës.