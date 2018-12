Vdekja e një Presidenti që pati ndikim në SHBA e më gjerë me dekada

Ish-presidenti amerikan, George H.W. Bush, i cili ndodhej në Shtëpinë e Bardhë kur përfundoi Lufta e Ftohtë dhe ishte i pari që sulmoi Irakun shkaku i presidentit Sadam Hussein, por humbi ta fitojë mandatin e dytë si president, ka vdekur në moshën 94-vjeçare.

Në Kosovë do të mbahet mend si presidenti i parë amerikan, i cili që nga viti 1992 tërhoqi të ashtuquajturën ‘vijën e kuqe’ ndaj Serbisë, me ç’rast ai pati kërcënuar diktatorin Millosheviq se, në rast se do të zbriste korpuset ushtarake nga Nishi drejt Kosovës, do të përballej me bombardimet e ushtrisë amerikane, raporton KTV.

Megjithatë, ishte i biri i tij ai i cili do të bëhej i njohur me deklaratën e tij të qershorit të vitit 2007 në Tiranë, kur pati thënë se Kosova do të jetë e pavarur më patjetër.

Sidoqoftë, presidenca e tij, nga viti 1989 deri më 1993, megjithatë, u shënjua nga reagimi ushtarak ndaj presidentit irakian Sadam Hussein, pasi ky i fundit invadoi Kuvajtin në vitin 1990.

Pasi Bushi kishte thënë shumë qartë se nuk do ta durojë agresionin e Husseinit, forcat amerikane mposhtën ato irakiane në Luftën e Gjirit duke i larguar nga Kuvajti. Edhe në këtë rast ishte i biri i tij, Bushi i Riu, i cili do të mbaronte punë me diktatorin Hussein.

12 muaj më vonë, në vitin 1992, Bushi humbi zgjedhjet presidenciale ndaj demokratit Bill Clinton, përqendrimi i të cilit në ekonomi i solli famë mes amerikanëve dhe e bëri Bushin të dukej krejtësisht të shkëputur nga votuesit, meqë përqendrohej në politikë të jashtme më shumë sesa në çështje të brendshme.

Pavarësisht koalicionit të madh në të cilin u përfshinë disa shtete arabe, përfshirja e Amerikës në Luftën e Gjirit ishte parë si shkelje e sovranitetit në Lindje të Mesme dhe çoi në themelimin e organizatave të ndryshme, më famëkeqja prej tyre Al Qaeda në krye me Osama bin Ladenin, të cilat luftonin kundër ndikimit amerikan në atë pjesë. Një dekadë më vonë, presidenca e të birit të Bushit, George W Bush do të formësohej nga sulmet e Al Qaedas, më 11 shtator të vitit 2001.

Por, Bushi i Madh do të mbahej mend si republikan i moderuar, i njohur për diplomaci dhe aftësi për të arritur kompromise me demokratët.

Bush u lind më 12 qershor të vitit 1924 në Milton, Massachusets. Si i biri i një financieri, ai u arsimua në shkolla private dhe në Universitetin e Yale-s.

Ndonëse kishte humbur dy gara për Senatin amerikan, megjithatë ishte yll në ngritje mes Partisë Republikane.

Bushi i vjetër u kthye në Shtëpinë e Bardhë edhe një herë në vitin 2011. Presidenti i asaj kohe, Barack Obama, e nderoi me Medaljen Presidenciale për Liri, ndryshe shpërblimin më të lartë civil në SHBA.