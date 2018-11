Krejt çfarë bënë e thanë protestuesit serbë në veri

Haraç të vënë nga institucionet e Kosovës e kanë quajtur serbët e veriut taksën 100 % nga Qeveria e Kosovës vënë produkteve serbe .

Në ditën e dytë të protestës mijëra serbë u janë bashkuar thirrjeve për ta kundërshtuar këtë vendim të Qeverisë së Kosovës.

E, në pankartat e tyre mbizotëronin mbishkrimet “Kemi të drejtë në bukë”, “Dëshirojmë paqe dhe qetësi”, “ Na mungojnë ilaçet”.

Nënkryetari i Listës Serbe, Igor Simiq, theksoi se nuk mund të jetojnë në paqe pas tentativave për ta arrestuar Milan Radoiçiq .

“Ne jemi një popull që jeton në rrethana të zorshme. Ne jemi liria këtu për popullin tonë. Ata jetojnë në kushte të rënda ngase duhet të durojnë shkaku i emrit të vet që kanë serbë. Ne nuk pajtohemi me tentimet për vrasjen tonë e me arrestime. Na kërcënojnë se si do të ketë ende të arrestuar pasi që jemi serbë. Por, nuk do të paguajmë haraçin e atyre pasi nuk duam dhe nuk mundemi”, ka thënë kryetari i Listës Serbe Igor Serbisë.

Ndërsa, kryetari i Sindikatës së Trepçës, Dragiša Vidojkoviç, u shpreh i bindur se nuk do të tërhiqen edhe po t’i arrestojnë.

“Trepça gjithmonë ishte e gatshme edhe në kohët e vështira për mbijetesën e popullit tonë. Ishim të zënë me prodhimtari e nuk merreshim me politikë po megjithatë gjithmonë ishim në qendër të ndodhive edhe kur këtë s’e donim, por punëtorët tanë janë pjesë e këtij populli”, ka thënë Dragisha Vidojkoviq, kryetar i Sindikatës së Trepçës në veri

Protestuesit janë të bindur se Prishtina nuk ka zgjidhje tjetër përveçse ta tërheqë taksën prej 100 për qind.

Kjo është ekzistenca jonë ne nuk kemi ku të shkojmë. Kosova është vendi ku jemi rritë dhe nuk mund të largohemi . Ata duhet ta tërheqin taksën të nisin të sillen përgjegjshëm ta respektojnë marrëveshjen e CEFTAS

Duhet ta tërheqin këtë taksë dhe porosia është që të mos luajnë me ne.

Mirëpo, kryetarët serbë të komunave në jug nuk e kanë ndjekur shembullin e veriut për dorëheqje.

Përmes një komunikate për medie, kryetarët e gjashtë komunave me shumicë serbe në Kosovë të cilat gjenden në anën jugore të lumit Ibër, u kanë dhënë mbështetje katër kryetarëve të dorëhequr të komunave veriore, por jo edhe dorëheqjen e tyre.

“Ndonëse nuk do t’i marrim masat e njëjta për shkak të rrethanave të ndryshme, në të cilat jetojmë, në mënyrë solidare ne do të luftojmë që të pushojë diskriminimi dhe shkelja e të drejtave të njeriut për popullin tonë për shkak të futjes së taksës prej 100 për qind për produktet e importuara nga Serbia”

E, në orët e pasdites në Beograd, përmes një konference të jashtëzakonshme për medie, Shefi i Zyrës për Kosovën në Qeverinë Serbe, Marko Gjuriq, i ka bërë thirrje BE-së dhe gjithë bashkësisë ndërkombëtare që ta obligojë Prishtinën t’i kthehet respektimit të ligjeve ndërkombëtare e rajonale e të gjitha marrëveshjeve që situata mos të eskalojë.

Më tutje, Gjuriq theksoi se Serbia dhe serbët e Kosovës nuk duan konflikte, por, sipas tij, është e qartë se Prishtina pikërisht këtë po e nxit.