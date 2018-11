Thaçi nga Parisi thotë se nuk do të ketë kufij në vija etnike

Pa këmishë e kravatë, presidenti Hashim Thaçi, është shfaqur sërish nga Parisi në një konferencë për media.

Çështja e kufirit me Serbinë, sipas tij, do të jetë vetëm njëra prej çështjeve që do t’i përfshijë marrëveshja përfundimtare, e te të tjerat, ka përmendur edhe drejtësinë, të pagjeturit dhe artefaktet, raporton KTV.

Pika e parë e marrëveshjes, sipas tij, do të jetë njohja reciproke, ndërsa për kufirin, dy shtetet do të themelojnë komisione, siç është vepruar në demarkacionin me Malin e Zi e Maqedoninë.

Plotësisht transparent e ka quajtur takimin e fundit të zhvilluar në Bruksel me homologun Vuçiq, në ndërmjetësimin e përfaqësueses së lartë, Federica Mogherini.

Por niveli i transparencës, nuk ka mbërritur te kryeministri Ramush Haradinaj, që tha të mos ketë njohuri se çka kanë biseduar në këtë takim.

Kryetari i Lidhjes Demokratike, Isa Mustafa, rrjedhën e dialogut të tanishëm, e ka futur në mesin e arsyeve se pse Kosova ndodhet në një gjendje të rrezikshme.

Nëpërmjet një statusi në rrjetin social Facebook, Mustafa të rrezikshëm e ka cilësuar edhe insistimin ndërkombëtar për marrëveshje përfundimtare, pa qartësuar se si do të dukej Kosova pas marrëveshjes.

Derisa partia tjetër opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, ka kërcënuar me protesta nëse Presidenti Thaçi do të vazhdojë të dialogojë i pamandatuar.

Me gjithë paralajmërimet për mundësinë e anulimit, takimi i fundit i presidentëve u zhvillua të enjten.

Ata do të jenë sërish bashkë këtë të diel në Paris me rreth 70 liderë botërorë, të ftuar nga presidenti Emmanuel Macron, në shënimin e 100-vjetorit të armëpushimit që i dha fund Luftës së Parë Botërore.