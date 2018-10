LDK-ja komenton videon e kreut të Kuvendit

Veç ‘reklamë nga një spiker i Kuvendit’ e ka parë kreu i LDK-së, Isa Mustafa, videon e publikuar një ditë më herët nga kreu i Kuvendit, përmes së cilës iu kërkon partive politike të bëhen bashkë në dialog.

Ish-kryeministri, që nga posti ra përmes një mocioni mosbesimi, ka thënë se nuk mund të ketë pajtueshmëri me ata që nuk e lëshojnë karrigen e pushtetit e pastaj e akuzojnë opozitën, raporton KTV.

Është munduar të heqë çdo dilemë se LDK-ja do të bëhet bashkë me partitë në pushtet për dialogun. Tha se do të jenë pjesë e dialogut vetëm pasi një Qeveri e re do ta marrë legjitimitetin nga populli.

Ai ka mohuar të kenë pasur presion nga ndërkombëtarët për t’u bërë pjesë e ekipit.

Mustafa i ka bërë thirrje Qeverisë Haradinaj që të japë dorëheqje e të mos presë mocionin, për të cilin tha se nuk kanë hequr dorë, por që po presin të jenë të sigurt se i kanë 61 vota në Kuvend.

Mustafa, këto deklarime i bëri pas mbledhjes së Kryesisë së kësaj partie, ku tha se do të kërkojnë edhe nga BE-ja që dialogu me Serbinë të jetë si dialog mes dy republikave, e jo dialog mes Prishtinës e Beogradit dhe se ky dialog nuk guxon ta vë në pikëpyetje shtetësinë e Kosovës.