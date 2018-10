Pas shumë përplasjeve PSD - VV, kalon projektligji për referendumin

Me shumë përplasje ka arritur që projektligji për referendumet të marrë dritën jeshile në Komision e t’i përcillet seancës plenare për shqyrtim në parim, raporton KTV.

Albulena Haxhiu e Frashër Krasniqi janë përplasur ashpër për këtë projektligj, që Vetëvendosje insiston se ishte i tyre.

Deputetja e Vetëvendosjes tha se PSD-ja nuk i ka rregulluar as ato gabime teknike që ekzistonin në projektligjin e hartuar nga VV-ja. Haxhiu ka shfaqur frikën se ky projektligj i PSD-së do të keqpërdoret nga presidenti për projektet e dëmshme që ka për shkëmbimin e territoreve. Se duhen shumë ndërhyrje në këtë projektligj thanë edhe përfaqësues të partive të tjera politike, madje pati propozim që projektligji të kalonte në pronësi të komisionit. Hajdar Beqaj aty e bëri debat edhe SHIK-un. Për referendumin ka nisur qysh moti të flasë edhe presidenti. Në fillimin e gushit, Hashim Thaçi pati deklaruar se për marrëveshjen finale për dialogun me Serbinë dhe për bashkimin me luginën do ta pyes popullin përmes referendumit. Ai pati thënë se për këtë është në konsultime edhe me faktorin ndërkombëtar.