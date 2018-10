Kosova duhet të punojë ende për liberalizmin e vizave, thotë Gabriel

Kosova ende duhet të punojë për liberalizimin e vizave, ka thënë komisionarja e BE-së për Ekonomi dhe Shoqëri Digjitale, Mariya Gabriel, pas një takimi që ka pasur me zv.kryeministrin Enver Hoxhaj, ministrin e Inovacionit, Besim Beqaj dhe atë të Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka.

Për më tepër, institucioneve të Kosovës, sipas saj, u mbetet veç e veç të punojnë me vendet që të hiqen vizat më shpejt, raporton KTV.

“Kosova ka punuar shumë për të fituar liberalizimin e vizave dhe mund t’ju urojmë për të gjitha përpjekjet që i ka ndërmarrë Qeveria. Por, dëshiroj të jem shumë e saktë, Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian flet me të njëjtin zë dhe ne fuqishëm e mbështesim. Është e rëndësishme që të vazhdoni me dialog me të gjitha shtetet anëtare për t’i bindur ato që të marrin vendimin sa më shpejt që është e mundur”, ka thënë Gabriel.

Komisionarja e BE-së ka tërhequr vërejtjen se Kosova duhet të jetë e kujdesshme sa i përket investimit në ndërtimin e Termocentralit “Kosova e Re”, projekt të cilin Banka Botërore ka refuzuar ta përkrahë.

“Dëshiroj që t’u përmbahem kompetencave të mia dhe do të thotë funksionit tim në Komisionin Evropian. E rëndësishme është se ne kemi dërguar një mesazh pozitiv për Kosovën, sepse ka një vendim për Ballkanin Perëndimor që të investohen 30 milionë euro në identifikimin e projekteve të rëndësishme, si për rajonin, ashtu edhe për vendin. Kështu që, kjo është porosia ime, inkurajoj autoritetet që të vazhdojnë të punojnë, jo vetëm për kryeqytetet, po për vendet e largëta, për vende rurale”, ka thënë ajo.

Ndërsa, për zëvendëskryeminstrin Enver Hoxhaj, inovacioni më i madh Evropian në Kosovë mund të jetë liberalizimi i vizave.

Hoxhaj nuk la pa përmendur edhe çështjen e harmonizim të qëndrimeve për dialogun Kosovë-Serbi. Ai përsëriti se Kadri Veseli bashkë me koalicionin qeverisës, që me çdo kusht të gjejnë një unitet, një platformë se si do të përfaqësohen në dialog.

Ndryshe, vizita e komisionares së BE-në, Mariya Gabriel, është e para në Kosovë e fokusuar në Agjendën Digjitale në Ballkanin Perëndimor dhe mundësitë për ekonominë e Kosovës.