Ndërtimtarët në vendet e punës, sikur në gjendje lufte

Rrethojat e objektit të Qeverisë së Kosovës të martën janë mbushur me helmeta të punëtorëve të ndërtimtarisë, raporton KTV .

93 helmeta, nga një për secilin person që ka humbur jetën në vendin e punës, u vendosën në shenjë pakënaqësie dhe kundërshtimi me vdekjet e njëpasnjëshme që po ndodhin në vend të punës, numri i të cilave është rritur kohëve të fundit.

“Ndërtesat janë tuajat, jeta është e jona”, ishte motoja e protestës.

Organizatorët e protestës këtë situatë e kanë quajtur 'gjendje lufte' situatën e punëtorëve, pasi që, sipas tyre, vdekja e dy personave për çdo muaj është tregues i një gjendjeje jonormale për të cilën dikush duhet të japë përgjegjësi.Nëse Qeveria i heq këto helmeta, ata janë bashkëfajtorë, kanë paralajmëruar protestuesit. Ata gjithashtu thanë se nuk do të ndalen duke protestuar ndaj institucioneve që nuk marrin masa. Protestën e kanë mbështetur edhe udhëheqësit e Sindikatës së Pavarur të Sektorit Privat. Organizatorët kanë paralajmëruar se së shpejti do t’i dërgohet një listë me kërkesa Qeverisë, ku përveç tjerash, do të kërkohet që t’u caktohet pension i përjetshëm familjeve të personave që humbin jetën në vendin e punës.