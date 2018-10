Pse dështoi seanca për të akuzuarin Zeka rreth mashtrimit me viza

E njëjta gjykatë që e dërgoi në paraburgim nuk arriti ta sjellë me kohë të martën në gjykatë të akuzuarin Milaim Zeka, raporton KTV. .

E si pasojë e kësaj, dështoi të nisë shqyrtimi fillestar në rastin e mashtrimit me viza. Gjyqtari u arsyetua me faktin se gjykata nuk ka arritur që me kohë të lëshojë urdhrin për sjellje në gjykatë të të akuzuarit Milaim Zeka.

Ende pa nisur ky shqyrtim fillestar, avokati i të akuzuarit, Edmond Kërliu, Kujtim Kërveshi, u ankua për mungesë të materialeve. Seanca u shty për datën 29 tetor. Prokuroria Speciale e Kosovës, tre të akuzuarit, Ilir Krasniqin, Milaim Zekën dhe Edmond Kërliun, i ngarkon me veprat penale mashtrim, shmangie nga tatimi si dhe pastrim i parave. Sipas aktakuzës, Ilir Krasniqi dhe Milaim Zeka, përmes një agjencie të punësimit, kishin paraqitur fakte të rreme kinse për punësimin e qytetarëve të Kosovës në Gjermani, duke mashtruar kështu rreth 900 aplikues për viza pune. Në këtë seancë, i pranishëm ishte edhe prokurori Afrim Shefkiu, të cilin dyshohet se e kërcënoi deputeti i Nismës, Milaim Zeka. Ky i fundit, që nga java e kaluar, gjendet në paraburgim prej 30 ditësh, me dyshimet se kreu veprën penale kanosje, kur përmes një deklarate në media, kishte thënë se do t’i lajë hesapet vetë me prokurorin, duke e akuzuar atë se e kishte poshtëruar dhe shkatërruar.