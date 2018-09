Zbutja e Thaçit pas vizitës në SHBA, thotë se mori bekimin për marrëveshjen me Serbinë por s’flet më për korrigjim

Tejet i zbutur është kthyer nga Amerika presidenti i vendit Hashim Thaçi.

Veprimin e parë që e ka bërë me t’u kthyer nga atje ka qenë konferenca për media, por se tash fjalën korrigjim e ka kthyer në demarkim.

Por, ka thënë se në të gjitha takimet zyrtare të zhvilluara atje ka përcjellë kërkesën e luginës për bashkëngjitje me Kosovën.

Ka pranuar se takimi me presidentin Trup ka qenë i shkurtër kur u pyet nëse i ka treguar atij për idenë për korrigjim të kufirit me Serbinë

Tha se nuk do të ketë shkëmbim, ndarje e as Asociacion me kompetenca ekzekutive, por marrëveshje që do të jetë e dakorduar me SHBA-në , BE-në e NATO-n.

I ka bërë thirrje sërish të gjithë spektrit politik që të arrijnë konsensus e të bëhen bashkë në ekipin negociator për dialog, pozita e opozita bashkë.

Tha se ai si president e ka bekimin e kushtetutës e ligjeve të Kosovës, duke i bërë thirrje të gjithëve ta lexojnë kushtetutën.

Për protestën që këtë të shtunë do organizohet nga vetëvendosje me moton “një popull nuk mund t’i nënshtrohet një njeriu” ka thënë se këtë protestë më shumë e sheh kundër kërkesës së luginës se kundër tij si president.

Megjithatë diçka të mirë ka parë këtu. Tha se më në fund subjekti që e ka thirr protestën e ka njohur shtetin duke marr leje për të protestuar.

Ndryshe nga hera e parë kur kishte kuptuar se qeveria ka proceduar ligjet për shndërrimin e FSK-së në ushtri, tha se tash i ka kërkuar kryeparlamentarit që të shqyrtohen me procedura të rregullta këto tri projektligje.

Presidenti ka mohuar zërat se veprimet e tij të fundit po i bën për t’i shpëtuar Gjykatës speciale.

Tha se nuk ka frikë dhe se askush nuk mund ta mohoj luftën e pastër të UCK-së.

Por, ka pranuar se gjatë vitesh në pozita udhëheqëse ka bërë edhe gabime, porse nga ato ka mësuar shumë.