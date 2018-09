Thaçi e Haradinaj në SHBA, Delawie me mesazhe të forta në Prishtinë

Hashim Thaçi e Ramush Haradinaj kanë udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me dy agjenda të ndara.

Presidenti Thaçi atje pritet ta mbrojë idenë e tij për korrigjim kufijsh në dialogun me Serbinë, ndërsa kryeministri Haradinaj pa e ndryshuar qëndrimin se loja me territore sjell luftë të re në Ballkan.

Por, derisa të dy liderët shtetërorë ndodhën në Amerikë, mesazhe të qarta nga Prishtina iu përcolli një amerikan.

Greg Delawie, që edhe pak ditë do të jetë në pozitën e ambasadorit amerikan në Kosovë, ka thënë se procesit të dialogut i mungon legjitimiteti.

Delawie, në një intervistë për gazetën “Koha Ditore”, ka thënë se procesi i dialogut kërkon legjitimitet demokratik, të cilin duhet ta sigurojë Kuvendi i Kosovës.

“Mendoj që është punë e Kuvendit që të sigurojë legjitimitet demokratik. Kuvendi nuk ka qenë në gjendje të sigurojë 61 vota për asgjë që lidhet me dialogun, fatkeqësisht”, ka thënë Delawie.

Ambasadori Amerikan tha se Washingtoni nuk do të pranojë gjithçka që mund të dalë si marrëveshje nga dialogu i Brukselit.

“Ne nuk kemi thënë se do të pranojmë gjithçka. Ne kemi thënë se do ta shqyrtojmë zgjidhjen e propozuar dhe se do të shprehim shqetësimet tona, nëse do t’i kemi”, ka thënë Delawie.

Delawie ka folur edhe për shndërrimin e FSK-së në ushtri, duke thënë se koha e shpalljes së njoftimit, sipas tij, nuk ishte e qëlluar, por ka thënë se është me rëndësi që liderët kosovarë të vazhdojnë të punojnë me popullin dhe komunitetet dhe të shpjegojnë çfarë është e gjithë kjo.

Duke folur për listën e veteranëve të rrejshëm, Delawie ka kërkuar që debati të mos bëhet për prokurorin, por rreth esencës që është përgjegjësia ligjore e komisionit qeveritar.

“Fotografitë në uniforma nuk janë provë, aplikacionet janë provë. Jam tejet i kënaqur që pashë ngritjen e aktakuzës dhe tash i përket shërbimit prokurorial dhe sistemit gjyqësor ta gjykojë rastin. Por, mendoj që diçka e dyshimtë po ndodh këtu, lista është e keqe, numrat nuk përputhen”, ka thënë ai.

Karrigen e ambasadorit Delawie do ta zërë shpejt Philip Kosnett, që deri tash ishte i ngarkuar i përkohshëm me punë në ambasadën e SHBA-së në Ankara.