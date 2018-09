Inspektorati i Punës kthen në punë mjekun e suspenduar nga QKUK-ja

Kardiologu Gani Bajraktari, do të kthehet për të punuar në QKUK, pasi Inspektorati i Punës ka vërtetuar se ai ishte suspenduar pa të drejtë.

Bajraktari në profilin e tij në Facebook ka publikuar vendimin e Inspektoratit të Punës, i cili konfirmon se duhet të anulohen vendimet e Komisionit të Ankesave dhe atij Disiplinor.

Në bazë të vendimit, Bajraktari gjithashtu do të marrë pagat e ndaluara.

“Inspektorati i Punës, vërtetoi atë që unë e pata shkruar para 2 muajsh lidhur me montimin me motive hakmarrëse primitive, të qëllimshme, me vetëdije e paramendim, mirë të planifikuar të suspendimit tim, duke shkelur të gjitha procedurat ligjore e rregulloret në fuqi, me një qëllim të vetëm: hakmarrjen ndaj meje!”, ka shkruar Bajraktari.