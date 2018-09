Kronikë e KTV-së rreth vendimit të Apelit ndaj deputetëve

Gjykata e Apelit e ka vërtetuar dënimin për deputetët e Kuvendit të Kosovës, që u dënuan për gjuajtje të gazit lotsjellës në Kuvend, raporton KTV.

Gjykata ka vërtetuar dënimin për Albin Kurtin, Albulena Haxhiun, Donika Kadaj – Bujupin dhe Faton Topallin. Kurti u dënua nga shkalla e parë me 1 vjet e 6 muaj burgim me kusht, njëjtë sikurse Donika Kadaj - Bujupi, kurse Albulena Haxhiu është dënuar me 1 vjet e 3 muaj burgim dhe Faton Topalli me 1 vjet e 2 muaj burgim. Këto dënime nuk do të ekzekutohen brenda 2 vjetësh, nëse të dënuarit nuk kryejnë një vepër tjetër penale brenda kësaj periudhe.

“Gjykata e Apelit konstaton se aktgjykimi në fjalë nuk është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, gjendja faktike është vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë dhe se nuk përmban as shkelje të Ligjit Penal, që do të kushtëzonte anulimin e aktgjykimit”, thuhet në njoftimin e Gjykatës.