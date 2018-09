Artistët me nëntë ditë grevë, miratohet rritja e pagave për 50 përqind

Një rregullore e miratuar nga qeveria që u jep zgjidhje pagave të ulëta të artistëve ka bërë që shoqatat sindikale të Teatrit, Filarmonisë, Operës dhe Ansamblit “Shota” të ndërpresin grevën nëntëditore.

Ministri i Kulturës, Kujtim Gashi, në një konferencë të përbashkët për media me përfaqësuesit e shoqatave sindikale, ka thënë se miratimi i kësaj rregulloreje u jep zgjidhje të dinjitetshme artistëve, transmeton KTV.

Besnik Krasniqi, nga Ansambli “Shota”, i ka bërë thirrje komunitetit artistik që nga e premtja të dalin në punë.

Ardian Morina, nga Teatri Kombëtar, ka thënë se greva për ta ka qenë zgjidhja e fundit.

Sipas ministrit Gashi, pagat me rritje do t’iu dalin aktorëve nga 1 nëntori. Ndërsa në mënyrë retroaktive, pagat me rritje do t’iu dalin nga qershori i këtij viti e jo nga janari, për arsye të buxhetit jo të madh të kësaj ministrie.

Këta gjashtë muaj pagesë për ta do t’i kushtojë MKRS-së 350 mijë euro.