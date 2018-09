Thaçi e Haradinaj nuk e përmendin qëndrimin e Vuçiqit në veri, flasin për historinë e mikpritjen

Për demarkim të kufirit me Serbinë dhe korrigjim të historisë, ka zgjedhur të flasë presidenti Hashim Thaçi, në ditën kur Aleksandër Vuçiqi vizitoi veriun e Kosovës.

Pa përmendur homologun e tij serb, kreu i shtetit, pos për vullnetin e qytetarëve të Preshevës, Medvegjës e Bujanocit për bashkim me Kosovën, indirekt ka folur edhe për Leposaviqin, Leshakun e Zvecanin, duke i quajtur dhurata të Rankoviçit, raporton KTV.

“Vullneti i shprehur i qytetarëve të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës më 1 dhe 2 mars 1992 për bashkëngjitje me Kosovën është institucionalizuar tek organet shtetërore të Republikës së Kosovës. Kjo kërkesë e tyre është ndërkombëtarizuar në pikën më kulminante botërore. Kjo çështje do të diskutohet në kuadër të demarkimit të kufirit prej 430 kilometrave ndërmjet Kosovës e Serbisë dhe mund të zgjidhet. Të mos mbesim rob të dhuratave të antishqiptarit famëkeq Aleksandër Rankoviq, por të punojmë për korrigjimin e historisë dhe rritjen e sigurisë për të ardhmen evropiane. Rezultate të marrëveshjes eventuale paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jenë: njohja reciproke me Serbinë, njohja nga pesë vendet e Bashkimit Evropian...”, ka shkruar në Facebook presidenti i Kosovës Hashim Thaçi.

Pa përmendur për qëndrimin e kreut serb, duke iu referuar deklaratave të tij, ka shkruar edhe kryeministri Ramush Haradinaj.

“Kosova është shtet mikpritës që beson në lirinë e shprehjes dhe vlerat demokratike. Por, në anën tjetër, Kosova dhe populli i saj respekton edhe shtetin ligjor në tërësinë territoriale të tij dhe nderon institucionet e saj. Këto janë parime të palëkundura që Kosova gjithmonë do t’i nderojë, respektojë e mbrojë. Si Kryeministër i vendit, ju siguroj që do të mposhtet çdo përpjekje për të kërcënuar këto parime fundamentale, për të cilat populli ynë sakrifikoi shumë”, shkruar në Facobook kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj.

Serbizim të liqenit të Ujmanit dhe nënshtrim të presidentit Hashim Thaçi ndaj homologut të tij serb, Aleksandër Vuçiq, e ka quajtur vizitën e këtij të fundit në veriun e Kosovës, deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Albulena Haxhiu.

“Thaçi iu nënshtrua Vuçiqit. Llafet e tij pa mbulesë për Kosovën Lindore dhe lavdërimet cinike të Vuçiqit për të si politikan më i zoti, po kurorëzohen me serbizim të liqenit të Ujmanit. Duket që karkalecat e detit dhe verërat e shtrenjta mbi 120 euro po e realizojnë atë që Stanishiqi vetëm në ëndërr ka mundur ta shohë”, ka shkruar në Facebook Albulena Haxhiu, deputete e LVV-së.

Qëndrimin e presidentit serb në veriun e Kosovës, kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës Socialdemokrate, Jakup Krasniqi, e ka cilësuar si hapin e parë të Serbisë për t’ia rrëmbyer Kosovës një pjesë të hapësirës së saj vitale.

“Po të ishte vizitë ardhja e Vuçiqit në Kosovë, ai së pari do të takohej me zyrtarët e lartë të shtetit të Kosovës dhe kjo nuk ka ndodhur. Atëherë, a mund të quhet vizitë ardhja e tij në Kosovë dhe kryesisht në pjesën e Kosovës që e pretendon ta aneksojë? Ose thënë më saktë, atë pjesë që ai dhe bandat e tij e bëjnë ligjin. Natyrisht që përgjegjësia është si e atyre që i udhëhiqen ato bisedime dhe e atyre që i mbështeten ato”, ka thënë Jakup Krasniqi

Në fund të letrës së tij, Krasniqi ka pyetur se kur presidenti Thaçi do të vizitojë “Kosovën Lindore që do t’i bashkohet Kosovës”.

Ndërsa, deputeti i Partisë Socialdemokrate, Dardan Molliqaj, në një adresim Facebook, tha se Vuçiqi nuk erdhi në Kosovë për të vizituar serbët, por për të dërguar mesazhe politike, duke vizituar vende strategjike dhe resurse të Kosovës.

Ndërkohë, kryetari i Komitetit të Asamblesë për Kosovën në Serbi, Millovan Drecun, në një deklaratë për televizionin publik serb, ka thënë se Vuçiqi ka qëndruar në Liqenin e Ujmanit për të dërguar mesazh se askush nuk mund ta marrë me dhunë pronën e Serbisë.