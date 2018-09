Nis ndërtimi i “Boreas”, Muhaxheri në lot

Projekti i madh turistik i skijimit BOREA në Pejë, ka filluar të ndërtohet të premten.

Projekti 54 milionësh i konzorciumit fitues “FILEIUT”, pritet t’i sjellë 10 milionë të hyra qytetit të Pejës, nga tërheqja turistike, transmeton KTV.

E për këtë projekt, kryetari Muhaxheri është shprehur i emocionuar, sepse tha se u desh të pritej 40 vjet.

Projekti i “BOREA”-s, i cili po ndërtohet në lokacionin ku dikur ka qenë kazerma e ushtrisë jugosllave, përfshinnjë hotel me kapacitet mbi 150 dhoma dhe një kompleks tjetër me apartamente. Ana tjetër do të jetë një qendër ku njerëzit do të mund të ushqehen dhe të marrin pajisje skijimi.

Kjo qendër është vetëm 900 metra larg qendrës së qytetit të Pejës, ndërsa pozita gjeografike e bën atë njërën ndër qendrat më të mira në rajon.

Asnjë përfaqësues i Qeverisë nuk ishte në nisjen e ndërtimeve.