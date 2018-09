Maratona e Kuvendit për dështim në mbajtjen e dy seancave të jashtëzakonshme

Për të tretën ditë me radhë, Kuvendi i Kosovës ka dështuar të mbajë seancën e jashtëzakonshme të thirrur nga opozita.

Seanca, e cila kishte vetëm një pikë në rend të ditës, nxjerrjen e një rezolute për t’ia pamundësuar presidentit Hashim Thaçi që të diskutojë për territorin e Kosovës në dialog me Serbinë, nuk u mbajt për shkak se nuk pati kuorum.

Deputetë të LDK-së, Vetëvendosjes, PSD-së e Alternativës erdhën në sallë, por nuk ishin 58, aq sa kërkonte kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli. Kështu Veseli tha se është i detyruar ta mbyllë këtë seancë, duke parë mungesën e numrave nga opozita dhe thirri mbledhjen e kryesisë, në mënyrë që, sipas tij, të arrihet një marrëveshje.

Në mbledhjen, e cila zgjati pothuajse tri orë, morën pjesë të gjithë shefat e grupeve parlamentare, përfshirë atë të Listës Serbe.

Por propozimi i PDK-së që rezoluta e opozitës dhe ekipi negociator të përfshihen në një dokument të përbashkët, që do të quhet ‘Rezoluta e Kuvendit të Kosovës’, nuk mori përkrahje.

Memli Krasniqi tha se opozita nuk ka vullnet që të ketë unitet për dialogun.

Shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti, është shprehur se kushti i Veselit është metodë për ta bllokuar Kuvendin.

Por ndryshe nga opozita, optimist për arritjen e një konsensusi është shprehur kryetari i Kuvendit.

Me një Kuvend jofunksional, Hashim Thaçi do të takohet të premten me homologun e tij serb, Aleksandër Vuçiq, në Bruksel, me mundësinë për të diskutuar edhe rreth idesë së korrigjimit të kufijve.