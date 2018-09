Loja e deputetëve me shtetin

Vetëm gjysmë ore pasi kanë hyrë në sallë, deputetët e opozitës kanë dalë pa arritur ta nisin seancën.

Opozita nuk arriti të sjellë në Kuvend 58 deputetë, aq sa ishte kushti i Nismës Socialdemokrate, në mënyrë që ta ndihmonte për ta arritur kuorumin e nevojshëm për miratimin e rezolutës së paralajmëruar.

Kjo rezolutë do t’ia pamundësonte presidentit Hashim Thaçi që ta diskutojë në Bruksel çështjen e kufijve të Kosovës.

Nisma Socialdemokrate tha hapur se ka luajtur lojë me opozitën, pasi ka dashur ta përçojë mesazhin se nuk mund të funksionojnë të ndara as pushteti e as opozita.

Dy partitë opozitare, LDK-ja dhe Vetëvendosje, kanë theksuar se kjo seancë e dështuar ka paraqitur bojkotin e qeverisë dhe mosinteresimin e saj për ta mbrojtur territorin.

Për deputeten e Alternativës, Mimoza Kusari-Lila, dështimi tregon neglizhencën dhe ikjen e pushtetit nga përgjegjësia.

Gatishmëri për të bashkëpunuar me opozitën kanë shfaqur AAK-ja dhe PDK-ja, por e fajësojnë opozitën për vonimin e bërjes së një platforme të përbashkët për dialogun.

Deputetja e LDK-së, Vjosa Osmani, ka përmendur dy alternativa pas dështimit për ta kaluar rezolutën. Sipas saj, para se të shkohet me forma të tjera demokratike, ajo ka përmendur idenë e nënshkrimit të një deklarate të përbashkët të opozitës.

Opozita kishte kërkuar para pushtetit mbajtjen e një seance, ku do të miratohej kjo rezolutë, por pushteti vendosi që para saj të thërrasë një seancë tjetër, në mënyrë që të votohet ekipi negociator i propozuar nga qeveria.

Por as njëra e as tjetra nuk arritën as t’i nisin seancat, pasi nuk patën kuorumin e nevojshëm prej 61 votash.