Thaçi vazhdon insistimin për “korrigjimin e kufijve”

Presidenti i Kosovës e ka shprehur edhe një herë vendosmërinë që të shtyjë përpara idenë e tij mbi korrigjimin e kufijve mes Kosovës dhe Serbisë, si rrugë e vetme për paqen dhe stabilitetin e kësaj pjese të Ballkanit, raporton KTV . Ai para shoqërisë civile tha se përmes korrigjimit të kufirit synojnë të marrin territor, e jo ta zvogëlojnë atë. Ai shtoi se nuk bëhet fjalë për ndarje në këtë pikë.

Zakonisht shoqëria civile është shumë kritike ndaj pushtetit, e në veçanti kohëve të fundit ndaj presidentit Thaçi dhe idesë së tij për korrigjimin e kufijve.

Por, duke pasur ballë për ballë presidentin kanë qenë tejet të butë me të.

Fare pak pyetje, e aq më pak kundërshtime të argumentuara i kanë bërë në debatin e thirrur për ta diskutuar këtë temë.

Thaçi pas dy ditësh shkon në Bruksel në takim me homologun e tij serb Aleksandër Vuçiç, por këtu ka përsëritur frazat e tij se nuk do të ketë as ndarje, as diskutim për Gazivodën, e as nuk do ta lejojë formimin e republikës Sërpska në territorin e Kosovës.

Presidenti ka shtuar se këtë ide të tij për korrigjim të kufijve nuk do ta çonte përpara nëse nuk do ta kishte përkrahjen e SHBA-së dhe BE-së.

Ai bëri të ditur se marrëveshja mes Kosovës e Serbisë do të përfundojë në pjesën e parë të pranverës së ardhshme, por finalizimi i saj mund të zgjasë.

Derisa tha se e mbështet fuqishëm themelimin e grupit negociator të propozuar nga Qeveria e Kosovës.

Ndërkaq, sipas tij, pa njohje të Serbisë, Kosova do të mbetet prapa në rrugën drejt BE-së, pa ulëse në OKB dhe pa anëtarësim në Organizata tjera ndërkombëtare.

Derisa foli më shumë se një orë duke përsëritur në vazhdimësi deklaratat e njëjta, Thaçi në përfundim të këtij diskutimi me shoqërinë civile dhe mediat tha se do të shkojë në shtëpi nëse në dialogun me Serbinë tentohet të diskutohet për cenimin e territorit të Kosovës.