“Mbajtja e Selimit dhe Demaku në paraburgim, vepër penale”

Kanë kaluar 75 ditë që prej kur po mbahen në paraburgim ish-komandanti i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, Sylejman Selimi, si dhe Jahir Demaku, pa vendim gjyqësor, ka thënë avokati Tomë Gashi.

Ai ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të të mbrojturit të tij, Sylejman Selimit, si dhe Jahir Demakut, raporton KTV.

Gashi ka thënë se mbajtja e Sylejman Selimit në paraburgim, i konvenon dikujt pasi që askush nga politikanët nuk i ka komentuar deklaratat e tij lidhur me numrin e ushtarëve të UÇK-së.

Tutje ai ka thënë se mbajtja e tyre në këtë formë paraqet vepër penale të privimit të kundërligjshëm të lirisë.

Avokati ka treguar se vendimi për lirim nga paraburgimi i Sylejman Selimit dhe Jahir Demakut, është marrë më 8 gusht të këtij viti nga Gjykata Themelore në Mitrovicë, por që ky vendim nuk u zbatua asnjëherë.

Ai ka thënë se Gjykata Supreme është përgjigjur vetëm një herë në ankesat e palës mbrojtëse, dhe fajin për këtë ia lë Gjykatës Themelore të Mitrovicës.

Në maj të vitit 2015, Gjykata Themelore në Mitrovicë e kishte gjetur fajtor dhe kishte dënuar me 8 vjet burgim Sylejman Selimin për keqtrajtim të të ndaluarve në fshatin Likoc gjatë luftës. Së bashku me Selimin, Isni Thaçi dhe Jahir e Zeqir Demaku u dënuan me nga 7 vjet burgim, ndërsa me 3 vjet burgim u dënua ish-kryetari i Drenasit, Nexhat Demaku.