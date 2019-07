Disneylandi qeveritar

Dje na u shpalos edhe projekti "Prishtina e Re". Ky projekt ka të bëjë me ndërtimin dhe bartjen e ndërtesave qeveritare nga qendra e qytetit në Ajvali. Kostoja e këtij projekti kap shumën prej 380 milionë eurosh. “Dekada e Re”, “Prishtina e Re”, po hajnat e moçëm s’po na çkoqen. Nuk e di a është llogaritur edhe shpronësimi i tokave në këtë kosto. Por një gjë e di, dhe ajo është që do të ndërtohet DisneyLandi i parë qeveritar në botë. Tara-ta-tira ...

Të gjithë e kuptuam dje rëndësinë e funksionimit të Facebookut, Instagramit dhe platformave të tjera sociale. Prishja teknike e cila ndodhi dje vetëm pamundësoi pamjen e fotove të hedhura nëpër muret e përdoruesve. Në Facebook së paku e kishe një ngushëllim, aty mund të postoje statuse me përmbajtje tekstuale dhe të përpiqeshe të thoshe diçka të mençur, përderisa Instagrami në mungesë të fotografive të përdoruesve të saj ishte shndërruar në një TOP SHOP virtual, pasi që të vetmet gjëra që po funksiononin aty ishin reklamat … dhe kjo nuk është e tëra …

Sasia e padive të cilat do t’iu ngrihen këtyre dy kompanive gjigante (në fakt njërës pasi që ligjërisht Instagrami është pronë e Facebookut) do të jetë enorme.

Sa qytetarit të Kosovës i ka shkuar huq një ditë në plazh në pamundësi të postimit të fotove! Dikush që ka marrë rrugë në pamundësi për të përcjellë checkin-in nëpër aeroporte me një fotografi përcjellëse, të mos flasim për veshjen e ndonjë fustani të ri dhe pamundësinë për ta reklamuar atë. Ndërsa demonstratat më të fuqishme priten nga të gjitha ato kliente, të cilat dje ishin tek frizerët, paguan minimum 100 euro për frizurat e tyre, dhe ngelën pa i reklamuar. Tash duhet të mbeten krejt natën pa gjumë në mënyrë që ta reklamojnë frizurën të nesërmen, po pastaj taksirati edhe i 100+ eurove të tjera, ta mbulojnë fytyrën e lodhur nga pagjumësia.

Qeveritarët kosovarë kjo prishje gjithashtu i zuri gafil, sikur bora e parë në muajin janar Komunën. U shkuan huq ditëlindja e kryeministrit Ramush Haradinaj dhe postimi i fotove të përbashkëta me urimet për Ramushin. I vetmi i cili ia doli mbanë ishte deputeti Labinot Tahiri, i cili kishte shkuar në babina për ditëlindje të Ramushit qysh herët në mëngjes në kabinetin e Ramushit dhe ishte bërë kabllogram diplomatik në portale qysh në lajmet e para të ditës.

Këtë rrëmujë të shkaktuar në rrjetet sociale në mënyrën më efikase e shfrytëzoi Policia e Kosovës, e cila e shpartalloi grupin e përdoruesve prej 5.000 vetash në Viber të quajtur "RADARI", dhe të cilët ishin shoferë që dërgonin njoftime në grup për vendndodhjen e radarëve në mënyrë që përdoruesit e këtij grupi (shoferët) të ishin në dijeni. Së shpejti pritet edhe ndërhyrja e njësitit ROSU në programin e mëngjesit RADAR të Radio Dukagjinit, pasi që ata e bëjnë të njëjtin njoftim në mëngjes nëpërmjet valëve të radios me kyçjen direkte të dëgjuesve në program.

Në shtetet perëndimore kjo gjë është e rregulluar pak më thjesht. Ekzistojnë shenja të komunikacionit të cilat saktësisht tregojnë vendndodhjen e radarëve dhe distancën e tyre nga ai vend i shënjuar. Por ja që tek ne është sezoni i vjeljes së taksave të qytetarëve.

Sidoqoftë, për çdo rast unë dola nga grupi "Tatimi në Fitim" në Whatsup, ku jemi 10.000 këngëtarë dhe vipa të estradës kosovare. Do ta fajësoj prishjen teknike me të cilën u përball edhe Whatsupi dje.

Pasi që e përmendëm Komunën e Prishtinës, ajo që dje më ra në sy në kabllogramet diplomatike ishte një pjesëz nga përshkrimi teknik i tenderit për liferimin e kioskave të reja, të cilat do të vendosen nëpër qytet. Njëra nga kushtet ishte që aplikuesi të dëshmonte se kishte qarkullim prej 5 milionë eurosh brenda 3 vjetësh. Mendoj se me këso kushtesh do të vijnë “Mercedesi”, BMW-ja dhe “Audi” për të shitur fellne të aluminit nëpër kioska, auspuha, katalizatorë, CD-ja më të reja me hartat e navigacionit me GPS, shofershajbne, akumulatorë, anllasera dhe pjesë të tjera rezervë për veturat e tyre.

Kjo është vetëm një mënyrë perfide për eliminimin e tregtarit të vogël dhe nevojtarit të vërtetë dhe hapje rrugë për magnatët ekonomikë, që tash e mbas të na bombardojnë edhe me kioskat e tyre.

Dje gjithashtu ishte edhe një konferencë për shtyp nga ana e Partisë Socialdemokrate, PSD. Ata kërkuan që RTK-së t’i bëhej një pagesë vjetore prej 20 eurosh në vit nga ana e qytetarëve për ta siguruar pavarësinë redaktoriale të saj. Unë personalisht ua di për nder që m’i kursyen 10 euro në vit nga propozimi që pagesat mujore prej 2.5 eurosh të bëhet nëpërmjet të faturave të rrymës. Ndërsa kur jemi te pavarësia redaktoriale e RTK-së, aty duhen rishikuar konkursi dhe pranimi i secilit punëtor dhe militanti partiak para se që të kërkohet diçka e tillë nga qytetarët e Kosovës, përndryshe po më tingëllon vetëm sikur shantazh. Po nëse s’doni të jeni profesionalisht të pavarur dhe shpirtin gazetaresk e keni të shitur për lekë, po futjani çelësin krejt atij institucioni, qe unë s’po dua t’ua paguaj asnjë cent për atë gjë e cila ishte duhur të nënkuptohej. Çfarë pafytyrësie. E edhe me gjithë mospranimin tim për pagesë vjetore RTK-së, ajo do të vazhdojë që të financohet nga Kuvendi i Kosovës, ku në prapaskenë kur të fiken dritat partitë në fuqi i luajnë lojërat më të pista të mundshme.

Në botë ekziston një mbretëri

Atje çdo gjë është për mrekulli

Aty çdo gjë është e bukur

Aty çdo gjë është e lumtur

Atje është Qeveria.

Aty çdo gjë është e bukur

Aty çdo gjë është e lumtur

Atje është Qeveria.

Atje janë kulmet nga çokollata, dritaret janë nga marmellada

Atje secili bën atë çfarë të dojë

Atje e thejnë deri n'rroj

Në botë ekziston një mbretëri

Atje çdo gjë është për mrekulli

Atje çdo gjë është për mrekulli

Këto vargje janë të shqipëruara nga emisioni edukativo-arsimor i fëmijërisë sime, a qe besa edhe e shumicës së qeveritarëve "Kocka-Kocka Kockica" dhe e propozoj për himn të Disneylandit qeveritar në Ajvali.

Nga kabllogramet e tjera diplomatike do të ndaja ato të cilat ndërlidhen me votimet në Shqipëri, Edi vs Edi, ku fitoi Edi bindshëm. Shqipëria rozë të ngjason në shurup të gjylave, që është aq freskues këto ditë vape verore. Cinikët do të thoshin jo më shumë ngjason në rasojin e mbetur nga turshitë e dimrit dhe të thartuar, edhe pse në pamje me ngjyrë të bukur rozë. Kësaj radhe unë do të rreshtohem me cinikët dhe shija të cilat këto votime na e lanë është mu ashtu e shprishur dhe e thartë si rasoji i tepruar nga turshitë dimërore të lakrave.

Mund të krekosen sa të duan simpatizantët dhe anëtarët e Partisë Socialiste, por kundërmimin s’e ndalin dot.

E në anën tjetër, edhe protagonistët e opozitës janë si djathi, të cilit i ikën uji dhe myket. Diku edhe vlerësohet si "Djathi blue", por edhe ai kundërmon si e më keq dhe mban aromë të një çorapeje të palarë me muaj të tërë, d.m.th Shqipëria si e më keq. Hyp se të vrava, zhdryp se të mbyta.

Ditari im të cilin po e shkruaj sot përkon me Ditën e Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, 4 Korrikun. Ajo kremton 243-vjetorin e Pavarësisë së saj. Nuk e di se sa i bëjmë ne nder asaj kur e përgëzojmë për Pavarësinë e saj, përderisa Pavarësinë tonë për të cilën na mbështeti dhe na e solli e kemi bërë paçavurrë. I kemi degraduar shtetin dhe shoqërinë në shumë nivele, që të gjithë jemi në dijeni dhe të vetëdijshëm për këtë gjë, e vetmja gjë është se disa nga ne e themi shumë hapur dhe kritikojmë nga zemra e plastë, disa heshtin se nuk dëshirojnë te prishin rehatinë, disa të tjerë e lëpijnë ndonjë asht të hedhur jadec diku dhe normalisht s'do të ankohen, dhe ajo pjesa më e rrezikshme e injorantëve që sillen thuajse jetojnë në një planet tjetër.

Prandaj, unë me të vërtetë skuqem që ta përgëzoj Amerikën për Ditën e Pavarësisë së saj. Ndoshta analogjia do të ishte sikur fëmija delikuent dhe problematik kur ia uron prindit ditëlindjen. Evlati është evlat, mirëpo edhe durimit të prindit mund t’i vijë fundi, sidomos kur masat edukative dhe këshillat prindërore më nuk kryejnë punë dhe bien në veshë të shurdhër, dhe çdo gjë kthehet me bunt dhe padëgjueshmëri. Çka i duhet një prindi një "mirësjellje" e fëmijës së tij 1 ditë në vit, ndërsa 364 ditë të tjera të jetë e zeza e vetes dhe çdo gjëje përreth. Në ato raste duhet kërkuar ndihmën profesionale institucionale. E unë mbes me shpresën që Kosova të mos e arrijë atë pikë asnjëherë që prindi i saj, Amerika të kërkojë "ndihmën profesionale institucionale", por që të fillojë dhe ta marrë veten e vet në këmbët e saj.

P.S. Ramush e di që dje për ditëlindje e zbute zemrën pak me fqinjët e veriut edhe ua dërgove disa kamionë me gjana ushqimore, që ata t’i injoruan. Hiç mos ta ndin, vazhdojua taksën 100%, as syri vërr mos të bon. E ty gëzuar ditëlindja e për shumë mot. Selvijën e bëjmë herën tjetër kur të vijë në Kosovë.

